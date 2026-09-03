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Глава «Аэрофлота» прокомментировал угрозы Украины закрыть российское небо

Глава «Аэрофлота» заявил об эффективной работе гражданской авиации России

Работа гражданской авиации России выстроена максимально эффективно, в том числе на государственном уровне, заявил гендиректор «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) Сергей Александровский. Так он прокомментировал угрозы президента Украины Владимира Зеленского закрыть российское воздушное пространство.

«И гражданская авиация России, и "Аэрофлот" в частности ориентируются не на внешние заявления, а на организацию своей устойчивой работы»,— сказал господин Александровский «Вестям». Он назвал безопасность пассажиров приоритетом «Аэрофлота».

Росавиация назвала утверждения властей Украины об угрозе беспилотников для самолетов в воздушном пространстве России незаконными. В ведомстве заверили, что российская авиация продолжает штатную работу. Международная организация гражданской авиации призвала государства улучшить защиту гражданских самолетов от угроз в зонах военных конфликтов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пальцем в российское небо».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Практический смысл ситуации для гражданской авиации — не только в возможности ограничить использование воздушного пространства, но и в постоянном управлении рисками полетов. В зонах конфликтов угрозу создают оружие большой дальности, беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы и современные системы противовоздушной обороны: гражданский самолет может стать мишенью или оказаться под перекрестным огнем.

Поэтому безопасность обеспечивается дополнительными мерами властей по безопасному использованию воздушного пространства и повышению защищенности объектов транспортной инфраструктуры на земле. Такие меры вырабатываются и реализуются во взаимодействии с другими федеральными и региональными органами власти, то есть режим полетов связан не только с решениями перевозчика, но и с координацией на государственном уровне.

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