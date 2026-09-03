Глава «Аэрофлота» прокомментировал угрозы Украины закрыть российское небо

Работа гражданской авиации России выстроена максимально эффективно, в том числе на государственном уровне, заявил гендиректор «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) Сергей Александровский. Так он прокомментировал угрозы президента Украины Владимира Зеленского закрыть российское воздушное пространство.

«И гражданская авиация России, и "Аэрофлот" в частности ориентируются не на внешние заявления, а на организацию своей устойчивой работы»,— сказал господин Александровский «Вестям». Он назвал безопасность пассажиров приоритетом «Аэрофлота».

Росавиация назвала утверждения властей Украины об угрозе беспилотников для самолетов в воздушном пространстве России незаконными. В ведомстве заверили, что российская авиация продолжает штатную работу. Международная организация гражданской авиации призвала государства улучшить защиту гражданских самолетов от угроз в зонах военных конфликтов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пальцем в российское небо».