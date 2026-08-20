Часть рейсов «Аэрофлота» направили на запасные аэродромы из-за атаки БПЛА
Часть рейсов «Аэрофлота» направили на запасные аэродромы из-за временных ограничений на полеты в российских регионах. Об этом сообщает авиакомпания в Telegram-канале.
Перелет в пункты назначения будет осуществлен после дозаправки и получения официального разрешения, указали в компании. Вылет некоторых рейсов с запасных аэродромов откладывается из-за необходимости предоставить экипажу отдых.
Как сообщили в Минобороны, за минувшую ночь средства ПВО сбили над регионами страны 726 беспилотников ВСУ. В частности, атаку дронов отражали над территориями Татарстана, Московского региона, Белгородской, Брянской, Курской областей.
В мае 2026 года «Аэрофлот» уже корректировал расписание рейсов из-за приостановки работы 13 аэропортов южных регионов после падения беспилотного летательного аппарата на здание филиала «Аэронавигация Юга России». Тогда авиакомпания вынужденно переносила время вылета или отменяла рейсы, а часть из них также была направлена на запасные аэродромы.
В декабре 2025 года часть самолетов, летевших в Москву, были перенаправлены в Казань, Санкт-Петербург и Нижний Новгород из-за атаки беспилотных летательных аппаратов на столицу, при этом некоторые рейсы были отменены. В тот момент над Москвой было сбито 32 беспилотника, и в аэропортах столицы вводились ограничения.