Часть рейсов «Аэрофлота» направили на запасные аэродромы из-за атаки БПЛА

Часть рейсов «Аэрофлота» направили на запасные аэродромы из-за временных ограничений на полеты в российских регионах. Об этом сообщает авиакомпания в Telegram-канале.

Перелет в пункты назначения будет осуществлен после дозаправки и получения официального разрешения, указали в компании. Вылет некоторых рейсов с запасных аэродромов откладывается из-за необходимости предоставить экипажу отдых.

Как сообщили в Минобороны, за минувшую ночь средства ПВО сбили над регионами страны 726 беспилотников ВСУ. В частности, атаку дронов отражали над территориями Татарстана, Московского региона, Белгородской, Брянской, Курской областей.