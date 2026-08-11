«Аэрофлот» ответил на жалобы опоздавшей на рейс до Мальдив Анастасии Волочковой

Заслуженная артистка Анастасия Волочкова обвинила авиакомпанию «Аэрофлот» в своем опоздании на рейс до Мальдив. Перевозчик не согласился с претензиями и объяснил, что по правилам обслуживания рейсов не может допустить опоздавших на посадку пассажиров.

Госпожа Волочкова заявила , что опоздала на посадку в Шереметьево «на одну или две минуты» и в итоге потеряла деньги за билеты. По ее словам, сотрудники аэропорта не пригласили пассажиров к гейту.

В «Аэрофлоте» заверили, что «объявления системы звукового информирования об окончании посадки на рейс давались по громкой связи в терминальном комплексе». «Отдельно на посадку данного рейса приглашали опаздывающих пассажиров»,— добавили в компании.

По данным перевозчика, посадка на рейс SU320 Москва — Мале заканчивалась в 22:15 мск, а танцовщица подошла к выходу в 22:18 мск. К этому времени уже начались дальнейшие процедуры подготовки самолета к вылету, которые прерывать нельзя. При этом багаж опоздавших пассажиров, согласно регламенту, из самолета извлекли.