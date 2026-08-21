«Аэрофлот» в октябре запустит рейсы из Москвы на вьетнамский остров Фукуок

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) с 15 октября открывает собственные регулярные рейсы из Москвы на остров Фукуок во Вьетнаме. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в Telegram-канале.

Полеты будут выполняться два раза в неделю. По четвергам и воскресеньям рейс будет отправляться из Шереметьево, а обратный — по понедельникам и пятницам. Для полетов будут задействованы широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес.

В «Аэрофлоте» отметили, что Фукуок станет третьим пунктом во Вьетнаме, куда авиакомпания выполняет регулярные рейсы. Самолеты компании также летают в Хошимин и Нячанг.