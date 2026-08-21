«Аэрофлот» в октябре запустит рейсы из Москвы на вьетнамский остров Фукуок
«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) с 15 октября открывает собственные регулярные рейсы из Москвы на остров Фукуок во Вьетнаме. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в Telegram-канале.
Полеты будут выполняться два раза в неделю. По четвергам и воскресеньям рейс будет отправляться из Шереметьево, а обратный — по понедельникам и пятницам. Для полетов будут задействованы широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес.
В «Аэрофлоте» отметили, что Фукуок станет третьим пунктом во Вьетнаме, куда авиакомпания выполняет регулярные рейсы. Самолеты компании также летают в Хошимин и Нячанг.
В ноябре 2025 года в расписании аэропорта Курумоч уже появились рейсы на Фукуок, которые выполняет авиакомпания Azur Air на самолетах Boeing 767. В декабре 2025 года на туристическом острове Фукуок во Вьетнаме погибли несколько россиян из-за различных инфекций, включая амебный менингоэнцефалит, о чем сообщил посол России в Хошимине Тимур Садыков.
В феврале 2026 года авиакомпания Azur Air задержала рейс из Красноярска на Фукуок из-за проблем с обслуживанием самолета в мороз, а резервный борт не смог приземлиться из-за высокой загруженности вьетнамского аэропорта. В том же месяце вьетнамские авиакомпании Vietnam Airlines, Sun PhuQuoc Airways и VietJet договорились о покупке примерно 100 новых пассажирских лайнеров у американской корпорации Boeing. Так, Vietnam Airlines приобрела 50 самолетов Boeing 737 MAX, а Sun PhuQuoc Airways подписала соглашение на 40 Boeing 787 Dreamliner.