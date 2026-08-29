Суд США признал россиянина виновным по делу о контрабанде запчастей «Аэрофлоту»

Федеральный суд в США признал проживающего во Флориде гражданина России Александра Мамонова виновным по делу об экспорте авиазапчастей в Россию для «Аэрофлота». Информация опубликована на сайте американского Минюста.

Жюри присяжных в Южном округе Флориды признало 62-летнего россиянина виновным по всем 12 пунктам обвинения, включая пункт о сговоре с целью нарушения законодательства об экспортном контроле, контрабанду, предоставление ложных сведений и отмывание денег. Оглашение приговора назначено на 20 ноября.

Согласно материалам дела, Мамонов, бывший сотрудник «Аэрофлота», вступил в сговор с находящимся в розыске гражданином РФ Игнатом Вакориным. После введения Минторгом США ограничений на экспорт в 2022 году они незаконно отправили в Россию авиационные запчасти на сумму более $900 тыс.

Для обхода санкций обвиняемые указывали в документах фиктивные конечные пункты назначения, в том числе ОАЭ и Китай.