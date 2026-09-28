Иркутский авиазавод раскрыл график поставок МС-21 для «Аэрофлота»

Производство второй партии среднемагистральных самолетов МС-21 для «Аэрофлота» начнется с 14 машин в 2029 году, сообщил журналистам гендиректор филиала ПАО «Яковлев» — Иркутского авиационного завода (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») Андрей Сойнов. По его словам, в 2030 году планируется выпустить 18 самолетов, в дальнейшем темпы производства будут наращиваться.

«У нас подписан контракт с "Аэрофлотом" на поставку следующих 90 машин, мы их сейчас запускаем в производство. Соответственно, 8, 10 и начиная с 2029 года это уже исполнение следующего контракта. Первый год — 14 самолетов, это будет 2029 год, потом 18, 24 и 34 с дальнейшим выходом на 36 в год», — заявил Андрей Сойнов (цитата по ТАСС).

Ранее «Аэрофлот» и «Ростех» заключили крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку второй партии из 90 отечественных самолетов МС-21. По условиям сделки авиакомпания получит машины в период с 2029 по 2032 год.

МС-21 — отечественный среднемагистральный пассажирский самолет вместимостью до 211 пассажиров, который должен сменить Ту-154 и семейство Ту-204 на российском рынке, а также стать альтернативой иностранным лайнерам. Как сообщал глава Росавиации Дмитрий Ядров, самолет должен завершить все процедуры сертификации до середины 2027 года.