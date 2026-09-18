Поставки первых самолетов МС-21 для «Аэрофлота» начнутся в 2027 году

Группа «Аэрофлот» заказала у «Ростеха» 90 самолетов МС-21. Поставки первой партии из 18 воздушных судов начнутся в 2027 году. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на презентации новых объектов гражданской авиации.

«По сути, речь идет о масштабном, долгосрочном контракте, которым будут загружены наши авиастроители, их смежники и подрядчики. Рассчитываю, что его выполнение будет вестись в строгом соответствии с намеченным графиком, без задержек и срывов»,— сказал Владимир Путин.

«Аэрофлот» подписал контракт с тремя компаниями «Ростеха» — Объединенной авиастроительной корпорацией, лизинговой компанией «Авиакапитал-сервис» и Объединенной двигателестроительной корпорацией. Контракт рассчитан до 2032 года.

МС-21 — среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, рассчитанный на 163–211 пассажиров. После 2028 года представят укороченную версию МС-21, сообщал первый вице-премьер Денис Мантуров.