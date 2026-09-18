Поставки первых самолетов МС-21 для «Аэрофлота» начнутся в 2027 году
Группа «Аэрофлот» заказала у «Ростеха» 90 самолетов МС-21. Поставки первой партии из 18 воздушных судов начнутся в 2027 году. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на презентации новых объектов гражданской авиации.
«По сути, речь идет о масштабном, долгосрочном контракте, которым будут загружены наши авиастроители, их смежники и подрядчики. Рассчитываю, что его выполнение будет вестись в строгом соответствии с намеченным графиком, без задержек и срывов»,— сказал Владимир Путин.
«Аэрофлот» подписал контракт с тремя компаниями «Ростеха» — Объединенной авиастроительной корпорацией, лизинговой компанией «Авиакапитал-сервис» и Объединенной двигателестроительной корпорацией. Контракт рассчитан до 2032 года.
МС-21 — среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, рассчитанный на 163–211 пассажиров. После 2028 года представят укороченную версию МС-21, сообщал первый вице-премьер Денис Мантуров.
График поставок МС-21 связан прежде всего с сертификацией: для самолета необходимо выполнить более 200 полетов, после чего результаты должны одобрить Росавиация. По состоянию на август 2026 года испытания первого серийного борта были выполнены примерно наполовину, а получение летного сертификата ожидалось до конца 2027 года. До завершения этой процедуры серийный выпуск остается неопределенным.
Главный риск для графика — выявление проблем на любом этапе испытаний, что потребует доработки конструкции и повторения части программы. Проект уже сталкивался с переносами: в 2024 году сроки поставок российских пассажирских самолетов, включая МС-21, были сдвинуты с 2024-го на 2025–2026 годы из-за неготовности к сертификации. В тот же период, в 2024 году, запуск серийного производства МС-21 оценивался на 2025 или 2026 год. Кроме того, переход на отечественные комплектующие увеличил массу МС-21–310 на 5,75 т.