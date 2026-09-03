Минфин России ожидает 500 млрд рублей от приватизации по итогам года

Поступления в бюджет от приватизации превысили 300 млрд руб. с начала года, сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев. По его оценкам, по итогам года сумма достигнет 500 млрд руб.

«У нас всегда была планка 100 млрд руб., в этом году уже превысили 300 млрд руб. Думаю, это не предел, но зависит от рыночной конъюнктуры»,— сказал господин Моисеев в интервью РБК.

В первую очередь речь идет о запланированном на осень размещении дополнительного пакета акций авиакомпании «Аэрофлот», уточнил Алексей Моисеев. При этом он допустил, что SPO перенесут. «Крайней необходимости продать именно сейчас нет»,— добавил замминистра.

Сейчас государству принадлежит 73,8% акций «Аэрофлота». В конце мая Росимущество выставило на продажу 23,76% акций авиакомпании, то есть после продажи у государства останется контрольный пакет голосующих акций.