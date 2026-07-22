Суд не принял онкодиагноз

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на арест бывшего первого заместителя председателя ВЭБ.РФ и гендиректора «Аэрофлота» Михаила Полубояринова. Адвокат указывала, что ее клиент страдает от онкологического заболевания, которое по закону препятствует нахождению в СИЗО. Уголовное дело связано с санацией Связь-банка и банка «Глобэкс» ВЭБом. Изначально оно было возбуждено против зампреда госкорпорации Артема Довлатова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Полубояринов

Фото: Александр Паниотов / Коммерсантъ Михаил Полубояринов

Фото: Александр Паниотов / Коммерсантъ

Апелляционная инстанция Московского городского суда 22 июля рассмотрела жалобу защиты Михаила Полубояринова на постановление о его аресте. Адвокат Марина Чижова указывала, что в материалах дела имеются медицинские документы, подтверждающие наличие у господина Полубояринова тяжелого онкологического заболевания, которое по закону препятствует содержанию под стражей. В день ареста, 19 июня, была назначена срочная операция по удалению новообразования, в документах прямо указано, что промедление может обернуться летальным исходом.

Суд первой инстанции, по словам защиты, эти документы проигнорировал, заявив, что они не представлены, и сослался на право обвиняемого обратиться к начальнику СИЗО за медосвидетельствованием. Адвокат, однако, настаивает, что при избрании меры пресечения суд был обязан проверить имеющиеся медицинские документы. Кроме того, заявила защитница, в постановлении суд первой инстанции указал фамилию Данилов вместо Полубояринов, что свидетельствует о перепечатке решения из другого дела.

Несмотря на обращение адвоката к начальнику СИЗО, медосвидетельствование к 22 июля не проведено, операция сорвана, обвиняемый чувствует себя плохо.

Адвокат Чижова просила изменить меру пресечения на более мягкую, чтобы обеспечить оперативное лечение, предусмотренное государственными гарантиями онкобольным. Суд, однако, доводам защиты не внял и жалобу отклонил.

Господин Полубояринов был задержан 19 июня после допроса в следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве в качестве подозреваемого и в тот же день помещен под стражу по решению Тверского суда. 24 июня Михаилу Полубояринову предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Это уголовное дело было возбуждено 27 апреля 2026 года. Его первым фигурантом стал член совета директоров АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов. Как и у Михаила Полубояринова, после допроса его статус изменился с подозреваемого на обвиняемого.

По некоторым данным, он активно сотрудничал со следствием, в связи с чем был отправлен под домашний арест. Также при избрании меры пресечения суд, возможно, учел второстепенную роль господина Довлатова в совершении преступления.

Господа Полубояринов и Довлатов ранее трудились на руководящих должностях в «Аэрофлоте»: Артем Довлатов — в начале 2000-х в инвестиционном департаменте, а Михаил Полубояринов с 2020 по 2022 год был гендиректором компании. Пересеклись пути топ-менеджеров как раз в ВЭБе. В нем господин Полубояринов работал с 2009 по 2020 год, а господин Довлатов — с 2016 года по настоящее время.

По данным “Ъ”, уголовное дело связано с санациями Связь-банка и банка «Глобэкс». На спасение кредитных учреждений, помимо предоставленных ЦБ РФ 212,6 млрд руб. в 2008 году, ВЭБ использовал свыше 14 млрд руб. из собственных источников. Кроме того, корпорация выплатила более 55 млрд руб. ЦБ в качестве процентов за пользование средствами. Реорганизация предусматривала поглощение «Глобэкса» Связь-банком с ликвидацией первого как отдельного юридического лица. Юридически присоединение завершилось 26 ноября 2018 года. Объединенный банк продолжил работу как Связь-банк. Впоследствии, в 2019 году, ВЭБ передал 100% его акций Росимуществу, откуда ценные бумаги перешли Промсвязьбанку.

Ефим Брянцев