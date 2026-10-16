Пассажиров «Аэрофлота» доставят из Нижнего Новгорода в Москву на автобусах

Ранее «Аэрофлот» сообщил, что из-за ограничений на вылет и прилет в аэропортах московского авиаузла 16 октября компания вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета и отмены некоторых рейсов. Часть рейсов была направлена на запасные аэродромы.