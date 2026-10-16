Пассажиров «Аэрофлота» доставят из Нижнего Новгорода в Москву на автобусах
Компания «Аэрофлот» осуществляет перевозку в Москву пассажиров, находящихся на запасном аэродроме в Нижнем Новгороде из-за действовавших ограничений в аэропортах московского авиаузла, на автобусах.
В авиакомпании сообщили, что части рейсов будет выполнена после открытия аэропортов и при соблюдении норматива рабочего времени экипажей. До этого момента доставка пассажиров будет осуществляться наземным транспортом.
Ранее «Аэрофлот» сообщил, что из-за ограничений на вылет и прилет в аэропортах московского авиаузла 16 октября компания вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета и отмены некоторых рейсов. Часть рейсов была направлена на запасные аэродромы.