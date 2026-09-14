Росфинмониторинг внес в перечень террористов атаковавших «Аэрофлот» хакеров

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов запрещенные хакерские группировки «Киберпартизаны BY» и Silent Crow, которые заявили о взломе информационной системы «Аэрофлота» в 2025 году. Решение последовало после того, как Минюст внес организации в список экстремистских и запрещенных.

В июле Верховный суд России установил, что группировки атаковали информационные структуры России и Белоруссии. «Киберпартизаны BY» (организация объявлена экстремистской и запрещена в России) входят в неформальную организацию «Сопротивление», которая ставит целью насильственную смену власти в Белоруссии. Целью Silent Crow (объявлена экстремистской и запрещена в России) Верховный суд назвал атаки на критическую информационную инфраструктуру России и нанесение ущерба российским госорганам и компаниям.

В июле 2025 года группировки взяли на себя ответственность за взлом информационной системы «Аэрофлота», в которой произошел масштабный сбой. Авиакомпании пришлось отменить десятки рейсов. Генпрокуратура России подтвердила, что причиной неполадок стала хакерская атака. После инцидента было возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 4 ст. 272 УК).