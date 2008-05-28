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Reuters: Иран запросил у Запада разрешение на экспорт 700 тыс. баррелей нефти в сутки
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Президент Абхазии лидирует на выборах главы страны
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Назван возраст часто посещающих Москву туристов
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25/08
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В Кремле надеются на здравый смысл участников G7 в переговорах с Россией
25/08
Израиль сообщил о пуске трех ракет из сектора Газа
25/08
Две китайские компании ждут согласования сделки по покупке более 50% акций «Мотор Сич»
25/08
Явка на выборах в Абхазии превысила порог в 50%
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Тема
(обновлено: 25.08.2019)
Польша и отношения с Россией
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3
Польша распробовала американский газ
Страна сократила закупки у «Газпрома» в первом полугодии
41
Медное медленно становится явным
Как политика влияет на историю российско-польских отношений
34
«Катынское дело» готовят к эксгумации
В деле расстрела польских граждан сотрудниками НКВД появляются не публиковавшиеся ранее документы
2
Сергей Лавров встретится с Яцеком Чапутовичем
Главы МИД РФ и Польши проведут первые с 2014 года переговоры
6
Россия высылает польского вице-консула в Иркутске
Москва и Варшава обменялись дипломатами нон грата
8
«Приглашения носят современный, а не исторический характер»
Владимира Путина не позвали в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны
19
«Обойдите соблазны радикального национализма и популизма»
Дональд Туск дал советы украинским политикам
2
Вышеградская группа отказалась от встречи в Иерусалиме
Глава МИД Израиля обвинил поляков в антисемитизме
3
Восток — дело польское
На стадионе в Варшаве обсудили меры сдерживания Ирана
2
«Ближний Восток — хороший плацдарм для реализации интересов США и России»
Бывший польский посол Кшиштоф Пломиньский о Варшавской конференции по проблемам региона
Борьба с системой принуждения по-польски
Как в постсоветской Польше живут люди с ментальной и психической инвалидностью
4
Газ дальнего плавания
Почему американский СПГ не заменит Польше поставки «Газпрома»
«Мы живем в эпоху исчезающих фактов»
Дмитрий Сабов поговорил с послом Польши в РФ Влодзимежем Марчиняком о том, для чего нужна политика памяти
Камертон конфронтации
Глава МИД Польши и посол РФ в Варшаве – о том, что мешает нормализации отношений между двумя странами
18
«Не забудем, не простим»
Посол РФ в Варшаве — о трудностях польско-российского диалога
111
«Россияне ожидают от нас благодарности за то, что они нас освободили»
Глава МИД Польши — о том, что мешает нормализации отношений между Москвой и Варшавой
7
Балтийская коса нашла на Польшу
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Огонёк
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Регионы
Автопилот
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Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия