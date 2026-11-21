В НАТО пообещали защищать «каждый дюйм» территории Польши после инцидента с ракетами
Рютте пообещал защиту со стороны НАТО для Польши после инцидента с ракетами
НАТО будет защищать «каждый дюйм» территории Польши, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте. Он выступил с таким заявлением после того, как на польской территории обнаружили обломки двух ракет и беспилотника.
«Польша — сильный союзник, у вас здесь отличные войска, и теперь нам нужно точно выяснить, что произошло»,— заявил генсек НАТО (цитата по Onet). Господин Рютте добавил, что командующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич предпримет все необходимые меры, чтобы выявить любые угрозы безопасности.
20 ноября на территории Польши были обнаружены обломки двух ракет и беспилотника. По версии польских властей, упавшие снаряды — российские. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал нарушение воздушного пространства целенаправленной провокацией со стороны России. В Кремле обвинения отрицают. Bild со ссылкой на источники писал, что власти Польши хотят воспользоваться статьей 4 Североатлантического договора и созвать консультации союзников НАТО.