Польша привела в боевую готовность системы Patriot на границе с Украиной
Польша привела в боевую готовность зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, заявил глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш. Речь идет об объектах, размещенных у аэропорта Ясенка в Жешуве, а также у города Свидник, расположенного на границе с Украиной и Белоруссией.
«Аналогичным образом были активированы наземные системы POPRAD и Pilica Plus. В операции также участвуют вертолеты, которые продолжают действовать в воздухе, а также три бригады Сил территориальной обороны», — заявил господин Косиняк-Камыш (цитата по RMF24).
Поводом для таких действий стали две ракеты и беспилотник, которые утром незаконно пересекли воздушное пространство Польши и упали на территории двух восточных воеводств. Ракеты приземлились в Руднике-над-Санем Подкарпатского воеводства и в Новом Липовце Люблинского воеводства, а беспилотник — в селе Молодыч Подкарпатского воеводства. Польские власти считают, что объекты были российскими. Они также расценивают инцидент как преднамеренную провокацию — 20 ноября проходят учения коалиции добровольцев.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уже обсудил с премьер-министром Польши Дональдом Туском нарушение польского воздушного пространства. По его мнению, инцидент стал следствием конфликта на Украине.