Поводом для таких действий стали две ракеты и беспилотник, которые утром незаконно пересекли воздушное пространство Польши и упали на территории двух восточных воеводств. Ракеты приземлились в Руднике-над-Санем Подкарпатского воеводства и в Новом Липовце Люблинского воеводства, а беспилотник — в селе Молодыч Подкарпатского воеводства. Польские власти считают, что объекты были российскими. Они также расценивают инцидент как преднамеренную провокацию — 20 ноября проходят учения коалиции добровольцев.