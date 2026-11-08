Польша погрузилась в траур

«В Польше раньше не было подобных вопиющих случаев. Это терроризм, именно так следует называть жестокое нападение на людей в Кракове. Мы пока не можем подтвердить информацию о мотивах преступника. Полиция провела спецоперацию перед обыском. Они использовали беспилотник, так как сообщалось, что в доме нападавшего могли быть сообщники и оружие. Кроме того, высказывались опасения, что его автомобиль заминирован. Но потом это опровергли. Я уверен, что пособники нападавшего будут задержаны очень быстро. Полиция, спецслужбы, прокуратура и прочие сделают все возможное, чтобы проинформировать общественность».