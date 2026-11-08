Польша погрузилась в траур
Что известно о трагедии в Кракове
В посольстве России в Польше опровергли информацию о смерти россиянки в результате массовой стрельбы в Кракове. Пострадавшая гражданка страны жива, поддерживается связь с ее родственниками, рассказали “Ъ FM” в диппредставительстве. Ранее в польском МВД заявили, что среди 6 погибших и 16 раненых — граждане пяти государств, в том числе россиянка. Позже СМИ со ссылкой на представителей ведомства сообщили, что она скончалась.
В дипмиссии “Ъ FM” заявили, что эта информация не соответствует действительности:
«Касательно россиянки, о которой шла речь в нашем комментарии, мы можем сказать, что она жива, соответственно, с ней все в порядке. Что касается иной информации, ее нам польские официальные органы не передавали. Если мы получим какую-либо информацию от польских официальных органов, мы сообщим».
В субботу 24-летний мужчина в камуфляже открыл огонь по прохожим на Главной рыночной площади. Позднее он вступил в перестрелку с полицией, сейчас нападавший находится в реанимации.
Премьер Польши Дональд Туск объявил общенациональный траур, который продлится до 11 ноября. Это первый случай массовой стрельбы в стране со времен Второй мировой войны. В генпрокуратуре возбудили дело о теракте. Там добавили, что в доме нападавшего нашли тела его родителей и сестры. И поэтому силовики также расследуют убийство с особой жестокостью. Полиция тщательно подготовилась к обыску в доме подозреваемого и вскоре следователи узнают больше новой информации, рассказал Дональд Туск журналистам:
«В Польше раньше не было подобных вопиющих случаев. Это терроризм, именно так следует называть жестокое нападение на людей в Кракове. Мы пока не можем подтвердить информацию о мотивах преступника. Полиция провела спецоперацию перед обыском. Они использовали беспилотник, так как сообщалось, что в доме нападавшего могли быть сообщники и оружие. Кроме того, высказывались опасения, что его автомобиль заминирован. Но потом это опровергли. Я уверен, что пособники нападавшего будут задержаны очень быстро. Полиция, спецслужбы, прокуратура и прочие сделают все возможное, чтобы проинформировать общественность».
Министр внутренних дел страны заявил, что нападавший увлекался ультраправыми идеями. При этом местные СМИ пишут, что у стрелявшего было тяжелое депрессивное расстройство. Жители Кракова все еще пытаются осознать произошедшее, рассказал корреспондент канала Zero Павел Фигурский:
«Краковчане просыпаются и читают ночные новости. Они хотят узнать, есть ли у пострадавших шансы выжить. Свечи и цветы появляются возле Мариацкого костела, который находится на Главной рыночной площади. Известно, что в центр стянули подразделения из соседних городов. Работа по выяснению обстоятельств этой трагедии продолжается.
Я общался со своим коллегой-фотографом. Он оказался на площади через несколько минут после того, как прозвучали выстрелы и был потрясен. Говорил, что, когда делал первые снимки, не мог осознать, что на брусчатке лежат люди. Пытался представить, будто это очередная съемка учений силовиков. Хотя там были не манекены, а его сограждане, которые борются за жизнь. Только спустя некоторое время полиция стала оттеснять зевак. Никто не знал, начало ли это трагических событий или уже их конец».
Сейчас в Варшаве и других крупных городах Польши усиливают меры безопасности. Полиция устанавливает бетонные блоки на улицах. Также усилены патрули. Власти призывают жителей избегать прогулок в людных местах.