Юлле Мадизе подчеркнула, что Эстония не заинтересована в том, чтобы проживающие в стране «хорошие, порядочные люди» уезжали. Кроме того, пересекать границу необходимо дипломатам, напомнила она. «Нужно думать о том, как... не допустить, чтобы распадались семьи и люди оставались без работы. Я очень прошу правительство найти решения, которые действительно будут работать»,— подчеркнула эстонский президент.