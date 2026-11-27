Президент Эстонии призвала смягчить решение о закрытии границы с Россией
Президент Эстонии Юлле Мадизе призвала правительство сохранить возможность пересечения границы с Россией для семей. По ее словам, государству важно, чтобы решение о закрытии госграницы не привело к дальнейшему оттоку населения из приграничных регионов.
Как отметила госпожа Мадизе, многим людям «по объективным причинам» нужно пересекать границу. «Было бы человечно сохранить для них такую возможность, поскольку на другой стороне у них живет супруг или ребенок, которые не могут переехать в Эстонию»,— пояснила президент (цитата по Delfi).
Юлле Мадизе подчеркнула, что Эстония не заинтересована в том, чтобы проживающие в стране «хорошие, порядочные люди» уезжали. Кроме того, пересекать границу необходимо дипломатам, напомнила она. «Нужно думать о том, как... не допустить, чтобы распадались семьи и люди оставались без работы. Я очень прошу правительство найти решения, которые действительно будут работать»,— подчеркнула эстонский президент.
Правительство Эстонии с 1 декабря прекратит пропуск через все сухопутные переходы на границе с Россией — как автомобильные, так и пешеходные. Эстонский МИД назвал это ответом на попытку поджога оборонного предприятия Threod Systems, в котором обвинили Россию. Латвия сочла решение эстонских властей ошибочным. В Литве также не видят оснований для закрытия границы.