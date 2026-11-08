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Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Мир

Польша получила своего стрелка

24-летний поляк убил 6 и ранил 16 человек в центре Кракова
8 ноября в Польше начинается двухдневный траур по погибшим в результате стрельбы в центре Кракова. Накануне 24-летний мужчина открыл огонь на Рыночной площади города, в результате погибли 6 человек, еще 16 были ранены, в том числе гражданка России. Сам стрелок получил ранение и был задержан. Это первый подобный случай в истории современной Польши, власти страны уже назвали его террористическим актом. Мотивы нападавшего неизвестны, МВД заявляет о праворадикальных взглядах нападавшего.
Вертолет на месте стрельбы в центре Кракова, 7 ноября

Вертолет на месте стрельбы в центре Кракова, 7 ноября

Jakub Porzycki / Reuters

7 ноября в центре Кракова произошла стрельба. Нападавший, 24-летний Михал О., подъехал на машине к Рыночной площади около базилики Святой Марии и открыл огонь по прохожим. Погибли 6 человек и еще 16, включая россиянку и двух полицейских, получили ранения. Среди пострадавших также оказались граждане Великобритании, Австрии, Германии и Португалии. Стрелок был ранен, задержан и в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Позднее полиция обнаружила у него дома тела еще трех людей: его родителей и сестры. Также у стрелка был найден склад оружия и боеприпасов.
После инцидента министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский провел пресс-конференцию, в ходе которой сообщил, что стрелок придерживался ультраправых взглядов.
«Все указывает на тот факт, что стрелявший попал под влияние крайне правой идеологии, этот аспект будет расследоваться»,— сказал он. Премьер-министр страны Дональд Туск уже назвал произошедшее актом терроризма, а президент Кароль Навроцкий объявил двухдневный общенациональный траур.
По состоянию на 8 ноября новой информации об инциденте не появилось. Криминалисты работали в квартире стрелка в городе Островец-Свентокшиский всю ночь, обыски прошли и за пределами здания. По данным полиции, Михал О. вместе со своим отцом был членом стрелкового клуба, оба имели лицензии на владение несколькими видами оружия. На отца Михала О. в общей сложности было записано 11 единиц стрелкового оружия, 7 ноября сообщалось, что в квартире было найдено лишь 7. Оба мужчины ранее не попадали в поле зрения правоохранителей и не были судимы.
Рыночная площадь в центре Кракова по-прежнему оцеплена, люди несут к месту инцидента цветы, свечи и черные траурные ленты.
Пострадавшей при стрельбе женщине оказывают первую помощь
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Пострадавшей при стрельбе женщине оказывают первую помощь

Jakub Porzycki / Reuters

Польские полицейские в магазине недалеко от места стрельбы
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Польские полицейские в магазине недалеко от места стрельбы

Jakub Porzycki / Reuters

Тело погибшего при стрельбе в центре Кракова
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Тело погибшего при стрельбе в центре Кракова

Jakub Porzycki / Reuters

Сотрудники экстренных служб на месте стрельбы
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Сотрудники экстренных служб на месте стрельбы

Jakub Porzycki / Reuters

Для Польши произошедшее — беспрецедентная трагедия, с которой страна еще не сталкивалась в современной истории. В отличие от соседней Германии, которая в последние годы регулярно сталкивается с терактами, совершенными преимущественно выходцами из стран Ближнего Востока, Польша долгое время не рассматривалась как страна, в которой проблема исламского экстремизма или правого радикализма может встать достаточно остро. Тому было несколько причин: Варшава традиционно занимает жесткую позицию по приему беженцев и мигрантов из стран Ближнего Востока, а ультраправые силы (партия «Конфедерация») не маргинализованы, как в ФРГ, а признаны частью политического ландшафта. О внутренней милитаризации по принципу Германии, где регулярно проходят рейды в отношении ультраправых (от движения «Рейхсбюргеры» до чисток внутри силовых структур), также не было и речи, несмотря на заметные проявления таких взглядов в определенных субкультурах, включая движения футбольных фанатов.
В мае в стране впервые был отмечен сдвиг в сторону распространения радикальных взглядов среди молодежи. Тогда Агентство внутренней безопасности Польши сообщило о резком росте праворадикальных взглядов и убеждений, которые начали распространяться в интернете среди молодежи. Речь шла о группах и сообществах, созданных для вербовки подростков. Их организаторы связывали падение уровня жизни в стране с тем, что правительство в большей степени поддерживает иностранцев (речь, прежде всего, шла об украинских беженцах), чем собственное население.

Стрельба в центре Кракова. Главное

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Трагедия в Кракове показала, что опасения Агентства внутренней безопасности были небеспочвенны и Польша по аналогии с другими европейскими странами, включая Францию и Великобританию, вступает в фазу противостояния ультраправому радикализму. И этот фактор может сыграть значительную роль в политически расколотой стране за год до парламентских выборов.

Площадь скорби

Люди обнимаются возле Главной рыночной площади Кракова
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Люди обнимаются возле Главной рыночной площади Кракова

Jakub Porzycki / Reuters

Женщина ставит поминальную свечу
2/172/17

Женщина ставит поминальную свечу

Beata Zawrzel / AP

Табличка с надписью на французском «Je suis Krakow» («Я — Краков») среди свечей и цветов в память о погибших
3/173/17

Табличка с надписью на французском «Je suis Krakow» («Я — Краков») среди свечей и цветов в память о погибших

Jakub Porzycki / Reuters

Полицейский дежурит у патрульного автомобиля возле Главной рыночной площади
4/174/17

Полицейский дежурит у патрульного автомобиля возле Главной рыночной площади

Jakub Porzycki / Reuters

Женщины обнимаются в центре Кракова на следующий день после стрельбы
5/175/17

Женщины обнимаются в центре Кракова на следующий день после стрельбы

Jakub Porzycki / Reuters

Полицейский на оцепленной улице неподалеку от Главной рыночной площади
6/176/17

Полицейский на оцепленной улице неподалеку от Главной рыночной площади

Jakub Porzycki / Reuters

Полицейские у разбитой витрины на Главной рыночной площади Кракова. При нападении накануне погибли шесть человек, еще 15 получили ранения
7/177/17

Полицейские у разбитой витрины на Главной рыночной площади Кракова. При нападении накануне погибли шесть человек, еще 15 получили ранения

Jakub Porzycki / Reuters

Поминальные свечи у ратуши Кракова утром после нападения
8/178/17

Поминальные свечи у ратуши Кракова утром после нападения

Jakub Porzycki / Reuters

Полицейское оцепление на подступах к Главной рыночной площади. Утром 8 ноября часть площади и прилегающих улиц оставалась закрытой
9/179/17

Полицейское оцепление на подступах к Главной рыночной площади. Утром 8 ноября часть площади и прилегающих улиц оставалась закрытой

Jakub Porzycki / Reuters

Полицейский разговаривает с монахинями возле оцепления в центре Кракова
10/1710/17

Полицейский разговаривает с монахинями возле оцепления в центре Кракова

Jakub Porzycki / Reuters

Черный траурный флаг на доме неподалеку от места нападения. Траур в Кракове продлится четыре дня — с 8 по 11 ноября
11/1711/17

Черный траурный флаг на доме неподалеку от места нападения. Траур в Кракове продлится четыре дня — с 8 по 11 ноября

Beata Zawrzel / AP

Цветы и зажженные свечи у полицейского оцепления вечером 7 ноября, через несколько часов после стрельбы
12/1712/17

Цветы и зажженные свечи у полицейского оцепления вечером 7 ноября, через несколько часов после стрельбы

Beata Zawrzel / AP

Автомобиль, который нападавший использовал во время стрельбы в центре Кракова. Полиция ранила и задержала стрелявшего
13/1713/17

Автомобиль, который нападавший использовал во время стрельбы в центре Кракова. Полиция ранила и задержала стрелявшего

Jakub Porzycki / Reuters

Сотрудники в защитных костюмах у подъезда дома, где жил нападавший, в городе Островец-Свентокшиски. Здесь обнаружили тела трех его близких родственников
14/1714/17

Сотрудники в защитных костюмах у подъезда дома, где жил нападавший, в городе Островец-Свентокшиски. Здесь обнаружили тела трех его близких родственников

Kacper Pempel / Reuters

Сотрудники в защитных костюмах возле дома стрелявшего в Островце-Свентокшиски
15/1715/17

Сотрудники в защитных костюмах возле дома стрелявшего в Островце-Свентокшиски

Kacper Pempel / Reuters

Вооруженные полицейские охраняют оцепленный участок в центре Кракова. Среди раненых при нападении — двое сотрудников полиции
16/1716/17

Вооруженные полицейские охраняют оцепленный участок в центре Кракова. Среди раненых при нападении — двое сотрудников полиции

Beata Zawrzel / AP

Полицейские автомобили в оцепленном центре Кракова вечером 7 ноября
17/1717/17

Полицейские автомобили в оцепленном центре Кракова вечером 7 ноября

Beata Zawrzel / AP

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Польша

Авторы

  • Вероника Вишнякова
    Вероника Вишнякова
    обозреватель