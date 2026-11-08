Польша получила своего стрелка

Для Польши произошедшее — беспрецедентная трагедия, с которой страна еще не сталкивалась в современной истории. В отличие от соседней Германии, которая в последние годы регулярно сталкивается с терактами, совершенными преимущественно выходцами из стран Ближнего Востока, Польша долгое время не рассматривалась как страна, в которой проблема исламского экстремизма или правого радикализма может встать достаточно остро. Тому было несколько причин: Варшава традиционно занимает жесткую позицию по приему беженцев и мигрантов из стран Ближнего Востока, а ультраправые силы (партия «Конфедерация») не маргинализованы, как в ФРГ, а признаны частью политического ландшафта. О внутренней милитаризации по принципу Германии, где регулярно проходят рейды в отношении ультраправых (от движения «Рейхсбюргеры» до чисток внутри силовых структур), также не было и речи, несмотря на заметные проявления таких взглядов в определенных субкультурах, включая движения футбольных фанатов.