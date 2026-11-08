Польша получила своего стрелка
24-летний поляк убил 6 и ранил 16 человек в центре Кракова
8 ноября в Польше начинается двухдневный траур по погибшим в результате стрельбы в центре Кракова. Накануне 24-летний мужчина открыл огонь на Рыночной площади города, в результате погибли 6 человек, еще 16 были ранены, в том числе гражданка России. Сам стрелок получил ранение и был задержан. Это первый подобный случай в истории современной Польши, власти страны уже назвали его террористическим актом. Мотивы нападавшего неизвестны, МВД заявляет о праворадикальных взглядах нападавшего.
7 ноября в центре Кракова произошла стрельба. Нападавший, 24-летний Михал О., подъехал на машине к Рыночной площади около базилики Святой Марии и открыл огонь по прохожим. Погибли 6 человек и еще 16, включая россиянку и двух полицейских, получили ранения. Среди пострадавших также оказались граждане Великобритании, Австрии, Германии и Португалии. Стрелок был ранен, задержан и в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Позднее полиция обнаружила у него дома тела еще трех людей: его родителей и сестры. Также у стрелка был найден склад оружия и боеприпасов.
После инцидента министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский провел пресс-конференцию, в ходе которой сообщил, что стрелок придерживался ультраправых взглядов.
«Все указывает на тот факт, что стрелявший попал под влияние крайне правой идеологии, этот аспект будет расследоваться»,— сказал он. Премьер-министр страны Дональд Туск уже назвал произошедшее актом терроризма, а президент Кароль Навроцкий объявил двухдневный общенациональный траур.
По состоянию на 8 ноября новой информации об инциденте не появилось. Криминалисты работали в квартире стрелка в городе Островец-Свентокшиский всю ночь, обыски прошли и за пределами здания. По данным полиции, Михал О. вместе со своим отцом был членом стрелкового клуба, оба имели лицензии на владение несколькими видами оружия. На отца Михала О. в общей сложности было записано 11 единиц стрелкового оружия, 7 ноября сообщалось, что в квартире было найдено лишь 7. Оба мужчины ранее не попадали в поле зрения правоохранителей и не были судимы.
Рыночная площадь в центре Кракова по-прежнему оцеплена, люди несут к месту инцидента цветы, свечи и черные траурные ленты.
Для Польши произошедшее — беспрецедентная трагедия, с которой страна еще не сталкивалась в современной истории. В отличие от соседней Германии, которая в последние годы регулярно сталкивается с терактами, совершенными преимущественно выходцами из стран Ближнего Востока, Польша долгое время не рассматривалась как страна, в которой проблема исламского экстремизма или правого радикализма может встать достаточно остро. Тому было несколько причин: Варшава традиционно занимает жесткую позицию по приему беженцев и мигрантов из стран Ближнего Востока, а ультраправые силы (партия «Конфедерация») не маргинализованы, как в ФРГ, а признаны частью политического ландшафта. О внутренней милитаризации по принципу Германии, где регулярно проходят рейды в отношении ультраправых (от движения «Рейхсбюргеры» до чисток внутри силовых структур), также не было и речи, несмотря на заметные проявления таких взглядов в определенных субкультурах, включая движения футбольных фанатов.
В мае в стране впервые был отмечен сдвиг в сторону распространения радикальных взглядов среди молодежи. Тогда Агентство внутренней безопасности Польши сообщило о резком росте праворадикальных взглядов и убеждений, которые начали распространяться в интернете среди молодежи. Речь шла о группах и сообществах, созданных для вербовки подростков. Их организаторы связывали падение уровня жизни в стране с тем, что правительство в большей степени поддерживает иностранцев (речь, прежде всего, шла об украинских беженцах), чем собственное население.
Трагедия в Кракове показала, что опасения Агентства внутренней безопасности были небеспочвенны и Польша по аналогии с другими европейскими странами, включая Францию и Великобританию, вступает в фазу противостояния ультраправому радикализму. И этот фактор может сыграть значительную роль в политически расколотой стране за год до парламентских выборов.