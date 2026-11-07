При стрельбе в центре Кракова погибли пять человек

По предварительным данным, неизвестный мужчина из проезжающей по площади машины открыл огонь по случайным прохожим. Полиция Кракова сообщила о двух пострадавших силовиках. Стрелявший был задержан и доставлен в больницу. На месте происшествия проводится расследование.