На востоке Польши объявляли воздушную тревогу
Правительственный центр безопасности Польши предупредил жителей Люблинского воеводства об угрозе авиаудара. Вооруженные силы Польши заявили, что воздушное пространство страны нарушил российский беспилотник.
В армии Польши уточнили, что предупреждение об угрозе авиаудара носит превентивный характер и направлено на обеспечение безопасности страны.
Позднее ВС Польши сообщили, что изначально был отдан приказ сбить беспилотник, но он изменил курс и направился на восток. Армия Польши решила не применять оружие из-за потенциальной угрозы для гражданского населения.