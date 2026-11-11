Песков: у России с Польшей фактически нет отношений, чтобы их усложнить
Песков: задержание поляков за шпионаж не усложнит отношения Москвы с Варшавой
Отношений у России с Польшей и Евросоюзом в целом фактически нет, поэтому сложно будет их ухудшить. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге. Так он прокомментировал данные ФСБ о задержании двух агентов польских спецслужб в Калининградской области.
По информации ФСБ, злоумышленники собирали сведения о военнослужащих и объектах, социально-экономической ситуации, а также миграционной политике в регионе. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (госизмена). Решением суда они арестованы.