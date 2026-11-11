Песков: у России с Польшей фактически нет отношений, чтобы их усложнить

Отношений у России с Польшей и Евросоюзом в целом фактически нет, поэтому сложно будет их ухудшить. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге. Так он прокомментировал данные ФСБ о задержании двух агентов польских спецслужб в Калининградской области.