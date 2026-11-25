Господин Томчик добавил, что Польша будет призывать союзников по НАТО принять аналогичные меры. «Мы также будем призывать установить такой принцип вдоль восточного фланга. Польша была пионером в этом отношении, и с тех пор страны Балтии последовали нашему примеру», — отметил замминистра обороны страны.