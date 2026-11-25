Польша создаст бесполетную зону на границе с Украиной
Польша создаст бесполетную зону на границе с Украиной, заявил замминистра обороны Цезари Томчик. Он выразил надежду, что мера будет принята «как можно скорее» — к концу декабря или началу января.
«Это будет ограниченная зона, расположенная на некотором расстоянии от границы, от более чем десятка до нескольких десятков километров, и будет служить дополнительной поддержкой для военных», — сказал Цезарий Томчик (цитата по Reuters).
Господин Томчик добавил, что Польша будет призывать союзников по НАТО принять аналогичные меры. «Мы также будем призывать установить такой принцип вдоль восточного фланга. Польша была пионером в этом отношении, и с тех пор страны Балтии последовали нашему примеру», — отметил замминистра обороны страны.
20 ноября на территории Польши упали две ракеты и беспилотник. Польские власти заявили о причастности России — неподалеку от места обнаружения обломков проходили учения «коалиции желающих». Вскоре Польша привела в боевую готовность зенитно-ракетные комплексы Patriot на границе с Украиной, а в НАТО состоялось внеплановое заседание, посвященное происшествию.
Российский посол в Польше Георгий Михно отверг обвинения в причастности Москвы к инцидентам. По данным Bloomberg, Польша предложила НАТО рассмотреть возможность сбивать российские ракеты над Украиной, если они летят в сторону альянса — обсуждение было предварительным, решение не приняли.