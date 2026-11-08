В Кракове открыли Главную рыночную площадь после теракта

В городе до 11 ноября объявлен траур. Отменены концерты, спектакли и массовые мероприятия. В понедельник на площади состоится митинг солидарности. «В это трудное время давайте проявим солидарность и покажем, что Краков всегда будет гордым, но при этом гостеприимным и открытым городом»,— написал в социальных сетях мэр города Лукаш Гибала.