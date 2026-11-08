В Кракове открыли Главную рыночную площадь после теракта
На Главной рыночной площади в Кракове завершили следственно-оперативные действия после стрельбы, произошедшей 7 ноября, сообщает RMF FM. Площадь снова открыли для посетителей, а на соседних улицах жители начали организовывать стихийные мемориалы.
В городе до 11 ноября объявлен траур. Отменены концерты, спектакли и массовые мероприятия. В понедельник на площади состоится митинг солидарности. «В это трудное время давайте проявим солидарность и покажем, что Краков всегда будет гордым, но при этом гостеприимным и открытым городом»,— написал в социальных сетях мэр города Лукаш Гибала.
Теракт в центре Кракова в субботу совершил 24-летний мужчина, гражданин Польши. Он открыл огонь по случайным прохожим — погибли 6 человек, еще 16 получили ранения. Среди пострадавших есть гражданка России. Нападавший был ранен и задержан.