Половина импортируемых из европейских стран предметов мебели, согласно АМДПР, относится к среднему и премиальному сегменту, в то время как Китай обычно ассоциируется с наиболее бюджетными позициями. Но само по себе введение повышенных пошлин, по словам директора по развитию ГК «Фабрикант» Кристины Разаховой, не снижает доступность зарубежных позиций для потребителей, а лишь приводит к росту их стоимости.