Стулья нашли опору
Повышение ввозных пошлин на импортную мебель отложено
Бизнесу пока не удалось убедить федеральные власти в целесообразности введения в России повышенных пошлин на готовую импортную мебель. С текущих 10–12,5% производители рассчитывают поднять ставки до 20–30% или даже 50%. Но правительство отложило вопрос для оценки рисков, основным из которых остается рост потребительских цен.
Вопрос повышения ввозных пошлин на импортную мебель, предполагавший в том числе заградительные ставки для производителей из недружественных стран, перенесен на неопределенный срок. Об этом “Ъ” рассказали в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР). Там объяснили, что сейчас проблемой занимается Минэкономики, которое должно вынести вопрос на рассмотрение подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию.
Рассмотрение, по словам представителя АМДПР, изначально было запланировано на 28 октября 2026 года. Но в итоге срок сдвинулся без назначения новый даты. В Минэкономики пояснили “Ъ”, что рассмотрение вопроса перенесено для более детальной проработки и учета позиций всех заинтересованных сторон. В Минпромторге не ответили “Ъ”.
АМДПР — инициатор повышения в России пошлин на готовую мебель. Мера обсуждается как поддержка производителей с 2024 года (см. “Ъ” от 14 апреля 2025 года). Сейчас, по словам президента АМДПР Александра Шестакова, базовые ввозные ставки на основные категории мебели для всех стран составляют 10–12,5%.
Господин Шестаков замечает, что в некоторых странах размер пошлин достигает 30–50%. «Конкретные ставки необходимо определять с учетом страны происхождения и категории продукции»,— говорит он. Директор выставки деревообрабатывающей и мебельной промышленности Woodex Сергей Иртуганов считает целесообразным увеличение пошлин на готовую мебель из всех третьих стран, кроме ЕАЭС, до 20–30%. Мера затронет в основном Китай, поясняет он.
В 2025 году в Россию, по данным АМДПР, импортировали 408 тыс. тонн мебели на 124,2 млрд руб. Это 19,4% от совокупного объема продаж в стране. В 2026 года импорт мебели останется на том же уровне, ждут в ассоциации. Но его доля одновременно может вырасти до 20% в условиях общего падения продаж на рынке в свете ограниченного спроса и начавшегося кризиса спроса на рынке жилой недвижимости. Эти факторы приводят к падению доходов мебельщиков и накладываются на рост себестоимости (см. “Ъ” от 11 ноября).
В АМДПР отдельно обращают внимание на отрицательное сальдо: импорт мебели в России в 3,5 раза превышает ее экспорт. Основными поставщиками в Россию мебели выступают Белоруссия и Китай. Одновременно на рынке также присутствует товар из Германии, Италии и Польши.
Максим Валецкий, сооснователь Mr.Doors, сентябрь 2026 года, в интервью Forbes:
Знаете, что меня бесит: у нас все есть. Как оно сюда попало — не знаю.
Половина импортируемых из европейских стран предметов мебели, согласно АМДПР, относится к среднему и премиальному сегменту, в то время как Китай обычно ассоциируется с наиболее бюджетными позициями. Но само по себе введение повышенных пошлин, по словам директора по развитию ГК «Фабрикант» Кристины Разаховой, не снижает доступность зарубежных позиций для потребителей, а лишь приводит к росту их стоимости.
На продажах мебели из Европы это, по мнению госпожи Разаховой, существенно не скажется. Для покупателей премиальных позиций важен бренд и спрос с их стороны сохранится даже при повышении стоимости, считает она. Более существенной, исходя из этой логики, переориентация может стать в сегменте массового спроса. Риском, с точки зрения потребителей, выступает рост цен на мебель в целом.
Газета «Коммерсантъ» №220от 27.11.2026, стр. 7