Рютте обсудил с Туском инцидент с падением ракеты в Польше
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудил с премьер-министром Польши Дональдом Туском нарушения польского воздушного пространства, произошедшие в ночь на 20 ноября. Об этом господин Рютте написал в соцсети X.
«Обсудил с премьер-министром Польши Дональдом Туском серьезные нарушения польского воздушного пространства ночью. НАТО солидарна с Польшей и продолжит укреплять свои возможности обороны и сдерживания»,— написал Марк Рютте. Генсек альянса сообщил, что в воздух были подняты самолеты НАТО, но не уточнил результаты этих действий. По его мнению, инцидент стал следствием конфликта на Украине, и блок продолжит поддерживать Киев.
Сегодня министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что две ракеты и дрон вошли в воздушное пространство страны и упали на территории двух восточных воеводств. Ракеты приземлились в Руднике-над-Санем Подкарпатского воеводства и в Новом Липовце Люблинского воеводства, а дрон — в селе Молодыч Подкарпатского воеводства. Господин Косиняк-Камыш утверждает, что ракеты и дрон были произведены в России.
Пострадавших нет, обломки найдены в удаленной местности вдали от жилых зон. Места падения оцеплены, туда прибыли сотрудники полиции и военной прокуратуры для проведения расследования.