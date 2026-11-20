Сегодня министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что две ракеты и дрон вошли в воздушное пространство страны и упали на территории двух восточных воеводств. Ракеты приземлились в Руднике-над-Санем Подкарпатского воеводства и в Новом Липовце Люблинского воеводства, а дрон — в селе Молодыч Подкарпатского воеводства. Господин Косиняк-Камыш утверждает, что ракеты и дрон были произведены в России.