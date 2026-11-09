Стрелку ищут террористические мотивы

«Конечно, все в шоке, но многие не называют произошедшее терактом. Откуда у него было оружие? Семья нападавшего занималась любительской стрельбой. Конечно, это не очень популярное хобби, но есть люди, которые стреляют по воскресеньям. Сейчас все города в Польше ввели еще более жестокие меры безопасности: они охраняются, и на улицах очень много полиции».