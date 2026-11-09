Стрелку ищут террористические мотивы
Как жители Польши переживают самый масштабный теракт со времен Второй мировой
Устроивший стрельбу в Кракове мужчина скончался в больнице, сообщает польская полиция. Накануне привыкший к тысячам туристов Краков переживает шок после массовой стрельбы на главной площади города. Вместо уличных кафе и экскурсий — полицейские кордоны, закрытые магазины и траурные ленты. Площадь, где произошла трагедия, открыли для посетителей только к утру 9 ноября, на соседних улицах жители организовали стихийные мемориалы. По всей Польше действует режим повышенной готовности. Жертвами стрельбы стали шесть человек, еще 16 получили ранения. Премьер-министр страны Дональд Туск объявил общенациональный траур — в Кракове он продлится до 11 ноября.
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7 ноября 24-летний мужчина на автомобиле въехал на Главную рыночную площадь города и открыл огонь по прохожим — местным жителям и туристам, которые отдыхали в центре. При задержании преступник вступил в перестрелку с полицией и был ранен. Сейчас он находится в больнице. Как уточнили правоохранители, мужчина — гражданин Польши.
Среди пострадавших в Кракове есть россиянка.
Она жива, с ее родственниками общаются российские дипломаты, рассказали “Ъ FM” в посольстве:
«Состояние гражданки Российской Федерации, которая получила ранения в ходе стрельбы, стабильное. Распространяемая в ряде СМИ информация о ее гибели не соответствует действительности. Мы продолжаем оставаться в контакте с родственниками пострадавшей, с профильными учреждениями здравоохранения Кракова. От польских профильных органов посольство не получало информации о каких-либо других пострадавших российских гражданах».
В первые 30 минут пострадавшим помогали сотрудники муниципальных служб, сообщил польский телеканал Republika. На помощь также бросились медики, которые в момент нападения ужинали в соседнем ресторане. Никто не ожидал, что Главная площадь станет местом такой атаки, говорит жительница Гданьска Тамара Васевич, чьи друзья живут в Кракове:
«Для Польши это страшная вещь, тем более что в город приехали иностранные туристы. В стране никогда раньше такого не было. Люди выходят посмотреть, что происходит, послушать, какие звуки раздаются. То есть абсолютно народ не был готов, что может разыгрываться трагедия».
В доме стрелка обнаружили тела его родителей и сестры. Местные СМИ писали, что мужчина страдал тяжелой депрессией.
В багажнике его автомобиля также нашли оружие и боеприпасы. Прокуратура расследует нападение как теракт. Однако жительница севера Польши Элиза считает, что наличие оружия еще не говорит о террористических мотивах. По ее словам, здесь оно есть у многих:
«Конечно, все в шоке, но многие не называют произошедшее терактом. Откуда у него было оружие? Семья нападавшего занималась любительской стрельбой. Конечно, это не очень популярное хобби, но есть люди, которые стреляют по воскресеньям. Сейчас все города в Польше ввели еще более жестокие меры безопасности: они охраняются, и на улицах очень много полиции».
Следователи пока не обнаружили у преступника политических мотивов. При этом в МВД заявили, что он симпатизировал радикальным ультраправым идеям. Но польский журналист Сергей Гречушкин сомневается, что именно эти взгляды подтолкнули мужчину к нападению:
«Подозревать, что стрелок устроил теракт, потому что у него была какая-то политическая, идеологическая направленность, нет никаких оснований.
По крайней мере об этом ничего никому не известно. Насчет того, что у него были правые убеждения, ничем не обосновано и никак не подтвердилось. Польское законодательство несколько более растянуто в этом смысле. Согласно нему теракт необязательно должен иметь политическую, идеологическую, какую-то мировоззренческую, религиозную подоплеку. Те, кто говорят, что произошел теракт, в принципе укладываются в правовые рамки».
Премьер Дональд Туск назвал главными героями трагедии двух полицейских — Якуба Кулика и Артура Мораньского. Они остановили и задержали стрелка, но сами получили тяжелые ранения. Их действия спасли жизни других людей.