В Польше за год задержали 15 подозреваемых в диверсиях на железных дорогах

По данным RMF FM, пока польские власти не планируют прекращать операцию «Путь». Ежедневно железнодорожную инфраструктуру патрулируют тысячи сотрудников правоохранительных органов, в основном полицейских. За год к охране железнодорожной инфраструктуры были привлечены 265 тыс. полицейских, 130 тыс. охранников и 90 тыс. военнослужащих.