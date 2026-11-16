В Польше за год задержали 15 подозреваемых в диверсиях на железных дорогах
Правоохранительные органы Польши с конца 2025 года задержали 15 человек, подозреваемых в подготовке диверсий на железных дорогах. Задержания стали частью операции «Путь» по усиленной охране железнодорожной инфраструктуры, сообщило радио RMF24 со ссылкой на польскую прокуратуру.
Операцию «Путь» проводят с ноября 2025 года, в ней поучаствовали почти полмиллиона сотрудников правоохранительных органов. Сейчас проводится расследование 13 эпизодов. Четыре из них уже квалифицированы как «акты саботажа». Речь идет о подрыве железнодорожных путей в населенном пункте Мика, обрыве контактных проводов и размещении на рельсах металлических конструкций в Люблинском воеводстве, а также об аресте в области Нижняя Силезия россиянина, фотографировавшего железнодорожные сооружения.
По данным RMF FM, пока польские власти не планируют прекращать операцию «Путь». Ежедневно железнодорожную инфраструктуру патрулируют тысячи сотрудников правоохранительных органов, в основном полицейских. За год к охране железнодорожной инфраструктуры были привлечены 265 тыс. полицейских, 130 тыс. охранников и 90 тыс. военнослужащих.
16 ноября 2025 года в Польше было обнаружено повреждение рельсов в Мазовецком воеводстве, на пути к пограничному пункту «Дорохуск» на границе с Украиной. При ЧП никто не пострадал. Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что железнодорожные пути были подорваны. По подозрению в причастности к преступлению задержали четырех украинцев, но в том же месяце они были освобождены.