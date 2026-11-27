Китайский оператор China Mobile первым в мире в июле 2025 года запустил экспериментальную сеть 6G. В тестовую инфраструктуру вошли 10 базовых станций, и она показала скорость до 280 Гбит/с (файл 50 ГБ был скачан за 1,4 секунды). Проект реализован совместно с Китайской академией наук. Согласно данным, озвученным на Глобальной конференции в Шанхае 24 ноября, страна лидирует по количеству патентных заявок на 6G и разработала более 300 ключевых технологических активов 6G.