Китай представил план строительства сетей связи 6G
Профильные ведомства Китая опубликовали «дорожную карту» по строительству сетей связи 6G. Связь нового поколения с полным покрытием предполагается ввести к 2030 году, сообщает агентство «Синьхуа».
План предусматривает строительство сетей 6G и завершение работ над системой спутникового интернета на низкой околоземной орбите. Попутно проект будет развивать интегрированные сети типа промышленного и транспортного интернета, значительно повышать уровень интеллектуальных технологий и оптимизации промышленной экосистемы страны.
Китайский оператор China Mobile первым в мире в июле 2025 года запустил экспериментальную сеть 6G. В тестовую инфраструктуру вошли 10 базовых станций, и она показала скорость до 280 Гбит/с (файл 50 ГБ был скачан за 1,4 секунды). Проект реализован совместно с Китайской академией наук. Согласно данным, озвученным на Глобальной конференции в Шанхае 24 ноября, страна лидирует по количеству патентных заявок на 6G и разработала более 300 ключевых технологических активов 6G.
Конкуренцию Китаю составляет Южная Корея, чье Министерство информационных и коммуникационных технологий заявляло о планах запустить коммерческую сеть 6G уже в 2028 году — в этом участвуют Samsung и LG. В остальных странах развитие связи новейшего поколения осуществляется силами частного бизнеса. В патентных заявках по технологии 6G фигурируют американские Qualcomm, AT&T, T-Mobile US, Apple и Intel, европейские Ericsson, Telefonica, Orange, Telecom Italia, а также Nokia, которая сотрудничает с японским оператором NTT Docomo.