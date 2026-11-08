Убитыми в квартире устроившего стрельбу в Кракове оказались его родители
Полиция Польши раскрыла личности людей, чьи тела нашли ночью в доме мужчины, который стрелял по прохожим в центре Кракова. Ими оказались его мать, отец и 21-летняя сестра.
Трупы нашли в ночь на 8 ноября вскоре после задержания стрелка в квартире многоэтажного дома. Соседи описывали семью как спокойную, но отмечали, что молодой человек вел себя подозрительно накануне стрельбы.
Нападавший — 24-летний гражданин Польши, официальные подробности о нем пока неизвестны. Вечером 7 ноября он подъехал к рыночной площади в центре Кракова и начал стрелять по прохожим. Шестерых он убил, еще не менее 15 ранил. Он был одет в военную форму и стрелял из винтовки армейского образца.