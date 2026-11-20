Премьер-министр Дональд Туск провел экстренное совещание с членами правительства, военным командованием и главами спецслужб. Он назвал нарушение воздушного пространства целенаправленной провокацией со стороны России, связав ее с проходящими поблизости маневрами «коалиции желающих» с участием польских военных. Власти России эти заявления не комментировали.