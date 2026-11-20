Трамп: Россия запустила в Польшу «пару небольших ракет по ошибке»
Дональд Трамп назвал падение ракет и БПЛА в Польше случайностью
Президент США Дональд Трамп прокомментировал падение ракет и БПЛА на территории Польши утром 20 ноября. Он сказал, что их в сторону республики запустила Россия, но сделала это «по ошибке». Президент отметил, что снаряды представляли собой «беспилотники и пару небольших ракет». Об этом он сказал в разговоре с Fox News.
Вчера в двух приграничных регионах Польши — Люблинском и Подкарпатском воеводствах — сработала воздушная тревога из-за массированного российского удара по Украине. Позднее глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил о падении на польской территории трех снарядов: двух ракет и реактивного дрона.
Премьер-министр Дональд Туск провел экстренное совещание с членами правительства, военным командованием и главами спецслужб. Он назвал нарушение воздушного пространства целенаправленной провокацией со стороны России, связав ее с проходящими поблизости маневрами «коалиции желающих» с участием польских военных. Власти России эти заявления не комментировали.