Позднее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил в интервью RMF FM, что видит среди союзников готовность обсуждать этот вопрос, но пока не видит решимости действовать. А замминистра обороны Цезарий Томчик в ходе брифинга 25 ноября расставил все точки над i. «НАТО никоим образом не поддерживает это. Это создает множество сложностей»,— сказал он журналистам, сообщив, что вопрос перехвата целей в воздушном пространстве Украины уже поднимался несколько месяцев назад. Тогда дискуссия завершилась решением НАТО о том, что «подобная процедура исключена». «На этом мы сейчас и остановились»,— сказал Томчик. После чего анонсировал создание в Польше бесполетной зоны на востоке страны вблизи границы с Украиной и призвал соседние станы последовать примеру Варшавы. В Польше рассчитывают реализовать инициативу не позднее начала 2027 года.