Варшава ищет защиту от залетающих ракет
НАТО не согласилось сбивать цели в украинском небе
Предложение Польши к странам—членам НАТО сбивать российские ракеты в воздушном пространстве Украины не нашло достаточной поддержки внутри альянса. Там опасаются, что это может быть расценено как открытое вступление альянса в конфликт. Теперь Варшава намерена создать бесполетную зону на своей территории, чтобы получить возможность сбивать в своем воздушном пространстве любые цели без их визуальной идентификации.
Инцидент с падением ракет на территории Польши, в котором Варшава обвинила Москву, и последующая реакция властей страны и руководства НАТО эксперты расценили по-разному. Одни говорили, что отказ от консультаций в рамках 4-й статьи устава НАТО и ее замена на экстренное заседание Североатлантического совета показывает, что Польша не готова обострять ситуацию на фоне грядущих переговоров по Украине. Другие — что такая позиция показывает слабость Польши и одновременно слабость альянса, спасовавшего перед российской угрозой. Спустя какое-то время появилась версия, что спустить ситуацию на тормозах решили в Брюсселе и попросили Варшаву воздержаться от активации 4-й статьи, чтобы не обесценивать вес подобного решения.
Между тем в ходе экстренного заседания 23 ноября Польша обратилась к союзникам с предложением рассмотреть возможность перехвата российских ракет над территорией Украины, если они движутся в сторону стран НАТО.
Источники Bloomberg утверждают, что некоторые страны поддержали предложение, но дискуссия носила предварительный характер и какого-либо решения принято не было.
В итоге в НАТО заявили, что направят в Польшу самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS) для патрулирования воздушного пространства на востоке страны и рассмотрят возможность размещения дополнительных сил и средств. О готовности сбивать российские ракеты не было сказано ни слова.
Позднее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил в интервью RMF FM, что видит среди союзников готовность обсуждать этот вопрос, но пока не видит решимости действовать. А замминистра обороны Цезарий Томчик в ходе брифинга 25 ноября расставил все точки над i. «НАТО никоим образом не поддерживает это. Это создает множество сложностей»,— сказал он журналистам, сообщив, что вопрос перехвата целей в воздушном пространстве Украины уже поднимался несколько месяцев назад. Тогда дискуссия завершилась решением НАТО о том, что «подобная процедура исключена». «На этом мы сейчас и остановились»,— сказал Томчик. После чего анонсировал создание в Польше бесполетной зоны на востоке страны вблизи границы с Украиной и призвал соседние станы последовать примеру Варшавы. В Польше рассчитывают реализовать инициативу не позднее начала 2027 года.
По мнению экспертов, причина отказа НАТО удовлетворить просьбу Польши заключается в том, что перехват российских ракет и беспилотников, которые, отклонясь от курса, летят в сторону какой-либо страны—члена НАТО, нужна тесная интеграция систем ПВО Украины и стран НАТО в обнаружении целей.
То есть Киев в таком случае должен в режиме реального времени передавать НАТО информацию о пусках и траекториях целей, а уж конечное решение по ним будет приниматься на уровне командования альянса в Европе.
Кроме того, потребовалась бы синхронизация систем «свой-чужой», чтобы ПВО страны НАТО случайно не сбило украинский самолет. Наконец, такой сценарий потребовал бы заключения двусторонних соглашений между Украиной и НАТО о праве альянса действовать в воздушном пространстве Украины и о правилах возмещения ущерба.
Однако подобная интеграция стран НАТО и Украины на разных уровнях может быть расценена в Москве как прямое участие альянса в украинском конфликте. При этом при всей сложности и дороговизне создания подобной системы ее эффективность неочевидна из-за мирового дефицита ракет-перехватчиков к комплексам Patriot, которые стоят на вооружении у Киева и у входящих в альянс стран-соседей.