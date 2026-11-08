Мужчину с ножом задержали в Кракове спустя несколько часов после стрельбы
Правоохранительные органы получили сообщение о мужчине с холодным оружием около 03:00 по местному времени (05:00 мск). Полицейские прибыли на место, после чего сделали несколько выстрелов. Один из них был направлен в сторону мужчины, однако прошел мимо.
Мужчину задержали и доставили в больницу. В правоохранительных органах рассказали радиостанции, что, по предварительным данным, задержанный психически нездоров.
Примерно за 12 часов до этого неизвестный, сидя в машине, открыл огонь по прохожим на Рыночной площади в центре Кракова. Он получил ранения в перестрелке с полицейскими, после чего был задержан. По последней информации, погибли шестеро, а ранения получили не менее десяти человек. Траур по погибшим продлится до 11 ноября.