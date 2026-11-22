Без статьи, но с советом
Польша не задействовала 4-ю статью Устава НАТО после падения ракет на ее территории
В понедельник, 23 ноября, НАТО созывает в Брюсселе чрезвычайное заседание Североатлантического совета из-за падения двух ракет и беспилотника на территорию Польши. В Варшаве возложили ответственность за инцидент на Россию и связали его с проходящими в Польше учениями «коалиции желающих». В Москве эти обвинения пока не комментировали.
Инцидент, произошедший 20 ноября в Польше, запустил целую цепочку событий, ведущих к пересмотру стратегии защиты от угроз на восточном фланге НАТО. В тот день в Варшаве сообщили о падении двух ракет и одного беспилотника на территории страны. Когда объекты только заходили в ее воздушное пространство, военные привели в боевую готовность системы ПВО, включая комплексы Patriot, и подняли в воздух истребители. По данным СМИ, пилоту шведского Gripen разрешили сбить цели, однако из-за плохой видимости это ему не удалось. В результате все три объекта сами упали на территории страны, о разрушениях или пострадавших не сообщалось.
Одна из ракет упала примерно в 35 км от зоны проведения первых учений «коалиции желающих» под руководством Германии и Франции, вблизи границы с Украиной.
Польский премьер Дональд Туск моментально связал два события, назвав произошедшее провокацией со стороны России и сообщив, что обсудит ситуацию с руководством НАТО. И действительно, в тот же день генсек альянса Марк Рютте сообщил о телефонном разговоре с польским премьером и готовности усиливать оборону воздушного пространства стран—членов альянса на фоне этого опасного инцидента.
Спустя несколько часов после этих заявлений министры обороны Великобритании, Франции, Польши, Эстонии и Литвы прибыли на полигон, где проходят учения, и публично осудили действия России. Со схожими заявлениями выступили британский премьер Энди Бёрнем и глава Евросовета Антониу Кошта.
Генсек НАТО Рютте прибыл в Варшаву в субботу. После переговоров с Туском он сообщил, что альянс «установит все обстоятельства инцидента» и оценит возможные уязвимости на границе. При этом он отметил профессиональную работу по отражению угрозы, но уклонился от вопросов о том, считает ли он инцидент преднамеренным.
«Я могу гарантировать, что НАТО будет защищать каждый сантиметр польской территории»,— заключил генсек. Вечером стало известно о телефонном разговоре министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша с главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генералом Алексусом Гринкевичем. Союзники сконцентрировались на вопросе укрепления обороны страны и решили вынести этот вопрос на чрезвычайное заседание Североатлантического совета, которое назначили на 23 ноября. Польшу на нем будет представлять один из заместителей Косиняк-Камыша Павел Залевский.
Предполагается, что Залевский подробно изложит послам стран—членов НАТО обстоятельства инцидента и то, как Польша справилась с отражением угрозы. Изначально, по данным польских СМИ, Варшава хотела задействовать 4-ю статью Устава НАТО о консультациях, однако в итоге ограничилась форматом чрезвычайного заседания.
По сути, и консультации, и заседания проходят в одинаковом формате (консультации, правда, могут проходить на более высоком уровне), но политический вес применения статьи Устава НАТО значительно выше, чем у чрезвычайного заседания.
При этом Польша ранее уже прибегала к активации 4-й статьи в двух аналогичных инцидентах: после падения ракеты на территории страны 16 ноября 2022 года и 10 сентября 2025 года после падения дронов (см. справку). В последний раз Туск подчеркивал, что не считает инцидент с БПЛА атакой на Польшу, но решил прибегнуть к официальной процедуре, так как стране нужна поддержка альянса.
Решение Варшавы воздержаться от уже налаженной схемы активации 4-й статьи эксперты увязывают сразу с несколькими факторами. Во-первых, с конца 2025 года НАТО реализует программу защиты от БПЛА Eastern Sentry на восточном фланге альянса, что, в отличие от более ранних инцидентов, позволяет Варшаве координировать действия с союзниками в реальном времени.
Во-вторых, на момент инцидента в Польше уже находились союзники из 11 стран в рамках учений. И наконец, оживление мирных переговоров по Украине, на которых представители Польши входят в состав делегации ЕС, вынуждает Варшаву быть более сдержанной. Правда, есть и те, кто считает отсутствие более серьезной реакции от Варшавы попустительством и признаком слабости НАТО.