Инцидент, произошедший 20 ноября в Польше, запустил целую цепочку событий, ведущих к пересмотру стратегии защиты от угроз на восточном фланге НАТО. В тот день в Варшаве сообщили о падении двух ракет и одного беспилотника на территории страны. Когда объекты только заходили в ее воздушное пространство, военные привели в боевую готовность системы ПВО, включая комплексы Patriot, и подняли в воздух истребители. По данным СМИ, пилоту шведского Gripen разрешили сбить цели, однако из-за плохой видимости это ему не удалось. В результате все три объекта сами упали на территории страны, о разрушениях или пострадавших не сообщалось.