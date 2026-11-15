Самим не хватает
Все больше стран ЕС заявляют, что больше не в состоянии финансировать Украину
Польша объявила о приостановке участия в программе закупок американских вооружений для Украины на европейские деньги, а в Италии с большим трудом одобрили выделение средств на новый пакет вооружений для Киева. Любопытно, что обе эти страны, уставшие от помощи Украине, вошли в европейскую группу переговорщиков по украинскому урегулированию. Примечательно также, что вопрос о финансовой поддержке Украины в Варшаве и Риме встал на фоне скандала вокруг ультиматума канцлера ФРГ Фридриха Мерца о дополнительных финансовых обязательствах стран—членов ЕС по Украине. Пока немецкому лидеру удалось достичь лишь обратного эффекта: его угрозы заблокировать бюджет Евросоюза отвергают все больше партнеров по объединению.
Решение Польши приостановить свое участие в программе финансирования закупок американских вооружений через механизм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) премьер-министр страны Дональд Туск огласил в ходе неформального саммита ЕС 13 ноября в Дублине. Он обосновал его тем, что на фоне беспрецедентного роста военных расходов (Польша, как и Германия, пытается построить самую сильную сухопутную армию в Европе) дефицит бюджета достиг значений, при которых Варшава уже не может позволить себе расходы на Украину.
Польский премьер даже огласил цифры: на безопасность и оборону у Варшавы в общей сложности уходит почти 7% бюджета. Таков же и объем дефицита бюджета Польши.
Туск сообщил, что уже проинформировал генсека НАТО о своем решении.
В тот же день разрешилась еще одна история, связанная с финансированием Украины. Речь идет об Италии, где члены правящей коалиции по-разному смотрят на вопрос финансирования Киева. Вице-премьер и лидер «Лиги» Маттео Сальвини уже не раз выражал сомнения в целесообразности выделения средств на закупки оружия для Украины. И 10 ноября он перешел от слов к делу, решив заблокировать 13-й пакет военной помощи Киеву. Правительство несколько дней не могло утвердить этот документ из-за того, что министр финансов (и член «Лиги») Джанкарло Джорджетти не ставил под ним свою подпись. Лишь 13 ноября руководству «Лиги» пришлось пойти на попятную.
Симптоматично, что и Польша, и Италия готовятся к парламентским выборам, которые должны пройти в этих странах осенью 2027 года. И для правительств обеих стран голосование вряд ли станет легкой прогулкой: Дональда Туска активно теснит консервативная партия «Право и справедливость» и другие правые силы, а премьера Джорджу Мелони — правый популист Роберто Ванначчи и недавно созданная им партия «Национальное будущее». В обоих случаях вопрос финансирования Украины играет важную роль в предвыборной повестке.
Как Польша, так и Италия 13 ноября по итогам неформального саммите ЕС в Дублине вместе с Германией, Францией и Великобританией вошли в группу европейских переговорщиков по Украине. Понятно, что на фоне стоящей перед ними проблемы с финансированием Киева они заинтересованы в скорейшем прекращении украинского конфликта. При этом данная проблема встала перед этими странами не сейчас. Польша с конца 2025 года внесла лишь $100 млн в программу PURL — в разы меньше, чем Норвегия, Германия или Нидерланды. В 2026 году средств от Варшавы на закупку для Киева американских вооружений и вовсе не поступало. Италия тем временем официально отказалась от участия в PURL летом 2026 года, напомнив, что изначально была против этой инициативы.
Между тем расходы европейцев на программу PURL могут возрасти.
В начале ноября стало известно о намерении США обратиться к союзникам по НАТО с просьбой увеличить их вклад в PURL. Причина, по данным Bloomberg, в том, что для оплаты уже утвержденных пакетов вооружений, которые были заказаны у США, не хватает порядка $2 млрд.
Примечательно, что все эти события происходят на фоне скандала вокруг ультиматума канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Напомним, он направил председателю Евросовета Антониу Коште письмо, в котором пригрозил заблокировать проект бюджета ЕС на 2028–2034 годы, если все страны—члены объединения не возьмут на себя коллективное обязательство по дополнительному финансированию Украины. Это связано с тем, что Киев столкнулся с дефицитом бюджета на 2027 год в размере €75 млрд. Евросоюз согласился покрыть €45 млрд, однако страны-члены пока не достигли согласия о том, за счет каких средств будет оказана помощь Киеву.
Ультиматум Мерца, который уже отвергли лидеры Чехии, Словакии, Венгрии и Болгарии, содержал в себе еще одно требование: включить обсуждение проблемы в повестку неформального саммита ЕС в Дублине 13 ноября. И Кошта с таким требованием согласился. Но ситуация вокруг ультиматума обернулась совсем не так, как ожидал канцлер: против его инициативы выступили еще две страны, которые ранее солидаризировались с Берлином. Свое «нет» ультиматуму сказали Словения и Ирландия. Польша же, как и Италия, пока не высказалась по этому вопросу. Но очевидно, что, отказываясь платить по уже принятым ими обязательствам, они вряд ли будут готовы взвалить на себя новые.