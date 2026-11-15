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Самим не хватает

Все больше стран ЕС заявляют, что больше не в состоянии финансировать Украину
Польша объявила о приостановке участия в программе закупок американских вооружений для Украины на европейские деньги, а в Италии с большим трудом одобрили выделение средств на новый пакет вооружений для Киева. Любопытно, что обе эти страны, уставшие от помощи Украине, вошли в европейскую группу переговорщиков по украинскому урегулированию. Примечательно также, что вопрос о финансовой поддержке Украины в Варшаве и Риме встал на фоне скандала вокруг ультиматума канцлера ФРГ Фридриха Мерца о дополнительных финансовых обязательствах стран—членов ЕС по Украине. Пока немецкому лидеру удалось достичь лишь обратного эффекта: его угрозы заблокировать бюджет Евросоюза отвергают все больше партнеров по объединению.
Премьер-министр Польши Дональд Туск и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Премьер-министр Польши Дональд Туск и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Peter Morrison / AP

Решение Польши приостановить свое участие в программе финансирования закупок американских вооружений через механизм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) премьер-министр страны Дональд Туск огласил в ходе неформального саммита ЕС 13 ноября в Дублине. Он обосновал его тем, что на фоне беспрецедентного роста военных расходов (Польша, как и Германия, пытается построить самую сильную сухопутную армию в Европе) дефицит бюджета достиг значений, при которых Варшава уже не может позволить себе расходы на Украину.
Польский премьер даже огласил цифры: на безопасность и оборону у Варшавы в общей сложности уходит почти 7% бюджета. Таков же и объем дефицита бюджета Польши.
Туск сообщил, что уже проинформировал генсека НАТО о своем решении.
В тот же день разрешилась еще одна история, связанная с финансированием Украины. Речь идет об Италии, где члены правящей коалиции по-разному смотрят на вопрос финансирования Киева. Вице-премьер и лидер «Лиги» Маттео Сальвини уже не раз выражал сомнения в целесообразности выделения средств на закупки оружия для Украины. И 10 ноября он перешел от слов к делу, решив заблокировать 13-й пакет военной помощи Киеву. Правительство несколько дней не могло утвердить этот документ из-за того, что министр финансов (и член «Лиги») Джанкарло Джорджетти не ставил под ним свою подпись. Лишь 13 ноября руководству «Лиги» пришлось пойти на попятную.
Симптоматично, что и Польша, и Италия готовятся к парламентским выборам, которые должны пройти в этих странах осенью 2027 года. И для правительств обеих стран голосование вряд ли станет легкой прогулкой: Дональда Туска активно теснит консервативная партия «Право и справедливость» и другие правые силы, а премьера Джорджу Мелони — правый популист Роберто Ванначчи и недавно созданная им партия «Национальное будущее». В обоих случаях вопрос финансирования Украины играет важную роль в предвыборной повестке.
Как Польша, так и Италия 13 ноября по итогам неформального саммите ЕС в Дублине вместе с Германией, Францией и Великобританией вошли в группу европейских переговорщиков по Украине. Понятно, что на фоне стоящей перед ними проблемы с финансированием Киева они заинтересованы в скорейшем прекращении украинского конфликта. При этом данная проблема встала перед этими странами не сейчас. Польша с конца 2025 года внесла лишь $100 млн в программу PURL — в разы меньше, чем Норвегия, Германия или Нидерланды. В 2026 году средств от Варшавы на закупку для Киева американских вооружений и вовсе не поступало. Италия тем временем официально отказалась от участия в PURL летом 2026 года, напомнив, что изначально была против этой инициативы.
Между тем расходы европейцев на программу PURL могут возрасти.
В начале ноября стало известно о намерении США обратиться к союзникам по НАТО с просьбой увеличить их вклад в PURL. Причина, по данным Bloomberg, в том, что для оплаты уже утвержденных пакетов вооружений, которые были заказаны у США, не хватает порядка $2 млрд.
Примечательно, что все эти события происходят на фоне скандала вокруг ультиматума канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Напомним, он направил председателю Евросовета Антониу Коште письмо, в котором пригрозил заблокировать проект бюджета ЕС на 2028–2034 годы, если все страны—члены объединения не возьмут на себя коллективное обязательство по дополнительному финансированию Украины. Это связано с тем, что Киев столкнулся с дефицитом бюджета на 2027 год в размере €75 млрд. Евросоюз согласился покрыть €45 млрд, однако страны-члены пока не достигли согласия о том, за счет каких средств будет оказана помощь Киеву.
Канцлер Германии Фридрих Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц

Yves Herman / Reuters

Ультиматум Мерца, который уже отвергли лидеры Чехии, Словакии, Венгрии и Болгарии, содержал в себе еще одно требование: включить обсуждение проблемы в повестку неформального саммита ЕС в Дублине 13 ноября. И Кошта с таким требованием согласился. Но ситуация вокруг ультиматума обернулась совсем не так, как ожидал канцлер: против его инициативы выступили еще две страны, которые ранее солидаризировались с Берлином. Свое «нет» ультиматуму сказали Словения и Ирландия. Польша же, как и Италия, пока не высказалась по этому вопросу. Но очевидно, что, отказываясь платить по уже принятым ими обязательствам, они вряд ли будут готовы взвалить на себя новые.
Италия
Польша
Торговля оружием
Украина. Отношения с Западом

Авторы

  • Вероника Вишнякова
    Вероника Вишнякова
    обозреватель