Самим не хватает

Как Польша, так и Италия 13 ноября по итогам неформального саммите ЕС в Дублине вместе с Германией, Францией и Великобританией вошли в группу европейских переговорщиков по Украине. Понятно, что на фоне стоящей перед ними проблемы с финансированием Киева они заинтересованы в скорейшем прекращении украинского конфликта. При этом данная проблема встала перед этими странами не сейчас. Польша с конца 2025 года внесла лишь $100 млн в программу PURL — в разы меньше, чем Норвегия, Германия или Нидерланды. В 2026 году средств от Варшавы на закупку для Киева американских вооружений и вовсе не поступало. Италия тем временем официально отказалась от участия в PURL летом 2026 года, напомнив, что изначально была против этой инициативы.