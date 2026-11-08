Польская прокуратура квалифицировала стрельбу на площади Кракова как теракт

Нападавший — гражданин Польши, ему 24 года. Других официально подтвержденных подробностей о нем нет. Вечером 7 ноября он подъехал на машине к площади в центре Кракова и начал стрелять по прохожим. Он убил шестерых и ранил не менее 15 человек. Среди погибших есть сотрудники полиции.