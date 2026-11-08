Польская прокуратура квалифицировала стрельбу на площади Кракова как теракт
Прокуратура Малой Польши начала уголовное преследование мужчины, который убил свою семью, а затем расстрелял прохожих на площади в центре Кракова. Первое преступление расследуют по статье об убийстве, второе — по статье о теракте. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Вальдемар Журек.
Обе статьи с учетом отягчающих обстоятельств предусматривают максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится в больнице — в него выстрелили при задержании. Как только врачи решат, что его состояние стабилизировалось, правоохранительные органы предъявят ему обвинения по указанным статьям и арестуют.
Нападавший — гражданин Польши, ему 24 года. Других официально подтвержденных подробностей о нем нет. Вечером 7 ноября он подъехал на машине к площади в центре Кракова и начал стрелять по прохожим. Он убил шестерых и ранил не менее 15 человек. Среди погибших есть сотрудники полиции.
После задержания правоохранительные органы провели обыск в его квартире. Там обнаружили трупы отца, матери и сестры. Соседи описывали семью как спокойную, но отмечали, что молодой человек вел себя подозрительно накануне стрельбы.