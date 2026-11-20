Трамп: Путин случайно уронил в Польше пару небольших ракет
Беспилотник и две ракеты, обломки которых упали в Польше, были российскими, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, нарушение воздушного пространства республики было случайностью.
«Я ничего не могу с этим поделать. Путин по ошибке уронил в Польше беспилотники и пару небольших ракет»,— сказал господин Трамп в интервью телеканалуFox News.
Утром на юго-востоке Польши обнаружили обломки двух крылатых ракет и одного реактивного беспилотника. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. По оценке главы Минобороны страны Владислава Косиняка-Камыша, объекты принадлежат России. За ночь, по его словам, воздушное пространство Польши нарушили 11 раз. Дата, по его мнению, выбрана не случайно — неподалеку от места обнаружения проходят учения «коалиции желающих».
В то же время премьер-министр Дональд Туск заявил, что расценивает инцидент как намеренную провокацию со стороны России. Он также созвал совещание с участием министров, представителей польских вооруженных сил и руководителей спецслужб. Премьер-министр добавил, что уже проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте о результатах экспертизы, «чтобы не было попыток запутать этот вопрос».