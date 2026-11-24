МИД Польши вызовет посла России после инцидента с ракетами
МИД Польши планирует вызвать посла России из-за нарушения воздушного пространства страны на прошлой неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь польского министерства Мацей Вевюр.
В МИДе не уточнили, когда будет вызван российский дипломат. «Сначала должны быть завершены определенные процедуры, в том числе со стороны военных и спецслужб»,— пояснил господин Вевюр (цитата по «РИА Новости»).
20 ноября в Польше нашли обломки двух ракет и беспилотника. По версии властей, упавшие снаряды — российские. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал нарушение воздушного пространства целенаправленной провокацией со стороны России. В Кремле обвинения отрицают. В НАТО после инцидента пообещали защищать «каждый дюйм» территории Польши.