Варшава вынесла эту идею на обсуждение во время встречи послов стран НАТО, которая состоялась 23 ноября в Брюсселе. Некоторые участники встречи поддержали предложение, добавил собеседник Bloomberg. Однако обсуждение было предварительным, и никакого решения принято не было, подчеркнул источник.