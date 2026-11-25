Bloomberg: Польша предложила НАТО сбивать российские ракеты над Украиной
Польша обратилась к союзникам по НАТО с просьбой рассмотреть возможность сбивать над Украиной российские ракеты, если они летят в сторону стран Североатлантического альянса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Варшава вынесла эту идею на обсуждение во время встречи послов стран НАТО, которая состоялась 23 ноября в Брюсселе. Некоторые участники встречи поддержали предложение, добавил собеседник Bloomberg. Однако обсуждение было предварительным, и никакого решения принято не было, подчеркнул источник.
20 ноября на территории Польши упали две ракеты и беспилотник. Польская прокуратура заявила, что они принадлежали России. Вскоре после этого Польша привела в боевую готовность зенитно-ракетные комплексы Patriot на границе с Украиной. Посол России в Польше Георгий Михно отверг утверждения о том, что Москва нарушила польское воздушное пространство.