Стрельба в центре Кракова. Главное

Изначально сообщалось, что неизвестный мужчина из проезжающей по площади машины открыл огонь по случайным прохожим.

Как отмечало Польское радио, в автомобиле стрелявшего было множество оружия и боеприпасов, он стрелял из длинноствольного оружия военного образца и одет в форму военного образца.

Польские СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщали, что стрелявших было двое. Оба, якобы, были задержаны, а один из них получил ранения в перестрелке с представителями правоохранительных органов. Однако позднее полиция опровергла эту информацию.

По данным властей, стрелок был один, был ранен в перестрелке и задержан.

Стрелявшим оказался 25-летний гражданин Польши.