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Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Происшествия

Стрельба в центре Кракова. Главное

Стрельбу в центре Кракова устроил 25-летний гражданин Польши
Обновлено
Неизвестный открыл огонь по прохожим на Рыночной площади в центре Кракова. Известно о шести погибших и более десятка раненых. Хронология случившегося, версии событий и реакция польских властей — в подборке «Ъ».

Jakub Porzycki / Reuters

Хронология событий

  • Около 15:00 по местному времени (17:00 мск) на Рыночной площади в центре Кракова произошла стрельба.

  • Изначально сообщалось, что неизвестный мужчина из проезжающей по площади машины открыл огонь по случайным прохожим.

  • Позднее оператор общественного транспорта сообщил, что перед тем как открыть огонь по людям на площади, злоумышленник обстрелял трамвай в районе Площади Всех святых.

  • В результате нападения, по последним данным, погибли шесть человек, не менее 15 получили ранения.

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Jakub Porzycki / Reuters

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Jakub Porzycki / Reuters

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Jakub Porzycki / Reuters

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Jakub Porzycki / Reuters

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Jakub Porzycki / Reuters

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Jakub Porzycki / Reuters

Версии произошедшего

  • Изначально сообщалось, что неизвестный мужчина из проезжающей по площади машины открыл огонь по случайным прохожим.

  • Как отмечало Польское радио, в автомобиле стрелявшего было множество оружия и боеприпасов, он стрелял из длинноствольного оружия военного образца и одет в форму военного образца.

  • Польские СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщали, что стрелявших было двое. Оба, якобы, были задержаны, а один из них получил ранения в перестрелке с представителями правоохранительных органов. Однако позднее полиция опровергла эту информацию.

  • По данным властей, стрелок был один, был ранен в перестрелке и задержан.

  • Стрелявшим оказался 25-летний гражданин Польши.

  • Министр внутренних дел Марчин Кервиньский сообщил, что в перестрелке ранения получили два офицера полиции. Один из них был тяжело ранен и находится в реанимации.

Реакция властей

  • Президент Польши Кароль Навроцкий направил на место стрельбы в Кракове директора Бюро национальной безопасности Бартоша Гродецкого. Туда же направился глава МВД Марчин Кервиньский.

  • Премьер-министр Польши Дональд Туск написал в соцсети X, что полиция «проверяет предпосылки и обстоятельства нападения». Он назвал случившееся трагедией и призвал польских политиков «всех лагерей» не пытаться воспользоваться случившимся в собственных интересах.

  • Мэр Кракова Лукаш Гибала объявил траур по погибшим до 11 ноября.

Польша
Европа

Авторы

  • Кирилл Сарханянц
    Кирилл Сарханянц
    ведущий выпускающий редактор