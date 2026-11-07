Стрельба в центре Кракова. Главное
Около 15:00 по местному времени (17:00 мск) на Рыночной площади в центре Кракова произошла стрельба.
Изначально сообщалось, что неизвестный мужчина из проезжающей по площади машины открыл огонь по случайным прохожим.
Позднее оператор общественного транспорта сообщил, что перед тем как открыть огонь по людям на площади, злоумышленник обстрелял трамвай в районе Площади Всех святых.
В результате нападения, по последним данным, погибли шесть человек, не менее 15 получили ранения.
Изначально сообщалось, что неизвестный мужчина из проезжающей по площади машины открыл огонь по случайным прохожим.
Как отмечало Польское радио, в автомобиле стрелявшего было множество оружия и боеприпасов, он стрелял из длинноствольного оружия военного образца и одет в форму военного образца.
Польские СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщали, что стрелявших было двое. Оба, якобы, были задержаны, а один из них получил ранения в перестрелке с представителями правоохранительных органов. Однако позднее полиция опровергла эту информацию.
По данным властей, стрелок был один, был ранен в перестрелке и задержан.
Стрелявшим оказался 25-летний гражданин Польши.
Министр внутренних дел Марчин Кервиньский сообщил, что в перестрелке ранения получили два офицера полиции. Один из них был тяжело ранен и находится в реанимации.
Президент Польши Кароль Навроцкий направил на место стрельбы в Кракове директора Бюро национальной безопасности Бартоша Гродецкого. Туда же направился глава МВД Марчин Кервиньский.
Премьер-министр Польши Дональд Туск написал в соцсети X, что полиция «проверяет предпосылки и обстоятельства нападения». Он назвал случившееся трагедией и призвал польских политиков «всех лагерей» не пытаться воспользоваться случившимся в собственных интересах.
Мэр Кракова Лукаш Гибала объявил траур по погибшим до 11 ноября.