Трамп отреагировал на недовольство Туска из-за слов о дружбе с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не может поделать с недовольством премьер-министра Польши Дональда Туска в его адрес. Недовольство было вызвано тем, что господин Трамп назвал президента России Владимира Путина своим другом.
«Ну, я ничего не могу с этим поделать»,— сказал Дональд Трамп в телефонном разговоре с журналисткой Fox News Айшей Хасни. Она приводит его слова в соцсети X.
19 ноября на саммите АТЭС в китайском Шэнчжэне прошла трехсторонняя встреча Дональда Трампа, Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. После этого господа Путин и Трамп провели двусторонние переговоры. Встреча длилась почти час. Перед началом переговоров президент США назвал российского коллегу своим другом.
По данным Bloomberg, Польша — одна из пяти стран, заявленных для участия в переговорах по Украине со стороны Европы. В европейскую делегацию также должны войти представители Франции, Италии, Германии и Великобритании.