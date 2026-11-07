Посольство РФ сообщило о ранении россиянки при стрельбе в Кракове
При стрельбе на Главной рыночной площади Кракова была ранена гражданка России. Об этом сообщило посольство РФ в Польше со ссылкой на одно из учреждений здравоохранения города.
«Посольство поддерживает связь с родственниками пострадавшей, продолжает следить за развитием ситуации и находится в контакте с органами здравоохранения города Кракова»,— сообщили в посольстве. В каком состоянии находится пострадавшая, не уточняется.
Стрельба в центре Кракова произошла вчера днем. Огонь по прохожим открыл гражданин Польши, который был одет в военную форму и использовал винтовку армейского образца. Погибли шесть человек, 15 получили ранения. Нападавший был ранен во время перестрелки с полицией. Его задержали и доставили в больницу.