Посольство РФ сообщило о ранении россиянки при стрельбе в Кракове

Стрельба в центре Кракова произошла вчера днем. Огонь по прохожим открыл гражданин Польши, который был одет в военную форму и использовал винтовку армейского образца. Погибли шесть человек, 15 получили ранения. Нападавший был ранен во время перестрелки с полицией. Его задержали и доставили в больницу.