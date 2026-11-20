В Польше начали проверку данных о падении двух объектов на юго-востоке страны
Вооруженные силы Польши проверяют сообщения о возможном падении неизвестных объектов на юго-востоке страны, примерно в 45 км от границы с Украиной. Об этом сообщает Reuters.
По данным оперативного командования польских вооруженных сил, военные получили информацию о двух возможных нарушениях воздушного пространства страны. Для установления обстоятельств ЧП используются данные радиолокационных систем, сведения союзников и сообщения местных жителей.
Информация о возможном падении объектов поступила из района деревни Хмелек в Люблинском воеводстве. В проверке участвуют полиция, пожарные, военные и прокуратура. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в настоящее время воздушной угрозы нет. Происхождение упавших объектов пока не установлено.
Сегодня утром на юго-востоке Польши объявляли воздушную тревогу. Из-за работы военной авиации также приостанавливал работу аэропорт Жевуша.