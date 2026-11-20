Информация о возможном падении объектов поступила из района деревни Хмелек в Люблинском воеводстве. В проверке участвуют полиция, пожарные, военные и прокуратура. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в настоящее время воздушной угрозы нет. Происхождение упавших объектов пока не установлено.