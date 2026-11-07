«РИА Новости»: при стрельбе в Кракове был ранен один россиянин
Гражданин России получил ранения при стрельбе на центральной площади в Кракове. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Собеседник агентства не уточнил состояние пострадавшего.
Посольство России в Польше сообщило, что находится в контакте с правоохранительными органами Кракова. Информация о том, есть ли среди пострадавших граждане РФ, уточняется, добавила пресс-служба представительства.
Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский сообщил журналистам, что среди раненых есть один иностранец. Из какой он страны, господин Кервиньский не сказал.
Стрельба в Кракове произошла около 15:00 по местному времени (17:00 мск). Гражданин Польши приехал на автомобиле к рыночной площади Кракова и открыл огонь по прохожим. Шесть человек погибли. 15 человек получили ранения, 12 из них находятся в критическом состоянии.