«РИА Новости»: при стрельбе в Кракове был ранен один россиянин

Стрельба в Кракове произошла около 15:00 по местному времени (17:00 мск). Гражданин Польши приехал на автомобиле к рыночной площади Кракова и открыл огонь по прохожим. Шесть человек погибли. 15 человек получили ранения, 12 из них находятся в критическом состоянии.