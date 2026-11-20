Объекты упали в трех населенных пунктах на юго-востоке Польши: в Новы-Липовец Люблинского воеводства (области), в Руднике-над-Саном Подкарпатского воеводства и Молодыче того же региона. Пострадавших, как и повреждений инфраструктуры, нет.