Минобороны Польши: на юго-востоке страны упали две российские ракеты и дрон
Обломки трех летающих объектов обнаружили на юго-востоке Польши, сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. Это были две крылатые ракеты и реактивный беспилотник. Глава ведомства уточнил, что, по предварительным данным, они принадлежат России.
Объекты упали в трех населенных пунктах на юго-востоке Польши: в Новы-Липовец Люблинского воеводства (области), в Руднике-над-Саном Подкарпатского воеводства и Молодыче того же региона. Пострадавших, как и повреждений инфраструктуры, нет.
Пока что власти смогли идентифицировать только один объект — ракету Х-101, которая упала в Люблинском воеводстве. Всего минувшей ночью, по словам господина Косиняка-Камыша, воздушное пространство страны нарушили 11 раз. «Трудно считать совпадением, что время и место нарушения польского воздушного пространства совпали с учениями “Коалиции желающих” в Новой Дебе»,— написал он в X.
Власти Польши регулярно сообщают о нарушении своего воздушного пространства летающими объектами и обвиняют в этом Россию. В июле премьер-министр Дональд Туск заявил о падении российской ракеты X-101 в Люблинском воеводстве. В Кремле неоднократно подчеркивали, что не направляют ракеты и беспилотники в сторону государств НАТО.