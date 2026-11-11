В Калининградской области задержаны двое предполагаемых агентов спецслужб Польши
ФСБ раскрыла агентурную сеть спецслужб Польши в Калининградской области
Сотрудники ФСБ раскрыли агентурную сеть польских спецслужб в Калининградской области. Задержаны двое предполагаемых агентов Службы военной разведки министерства национальной обороны и Агентства внутренней безопасности Польши. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, фигуранты собирали сведения о военнослужащих и объектах, социально-экономической ситуации, а также миграционной политике в Калининградской области. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (госизмена). Решением суда они заключены под стражу.
Еще семи гражданам Польши и трем россиянам, которые общались с польскими спецслужбами, объявлены предостережения о недопустимости действий по шпионажу и госизмене. Полякам на длительный срок запретили въезд в Россию.
В ФСБ добавили, что за этот год 14 гражданам Польши аннулировали российские визы из-за пособничества польским спецслужбам. Еще шестерым закрыли въезд в РФ.