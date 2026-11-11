В Калининградской области задержаны двое предполагаемых агентов спецслужб Польши

По данным ведомства, фигуранты собирали сведения о военнослужащих и объектах, социально-экономической ситуации, а также миграционной политике в Калининградской области. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (госизмена). Решением суда они заключены под стражу.