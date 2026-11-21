Bild узнал о планах Польши запросить консультации с НАТО после инцидента с ракетами
Bild: Польша планирует созвать консультации с НАТО после инцидента с ракетами
Власти Польши рассматривают возможность воспользоваться статьей 4 Североатлантического договора после падения ракет и БПЛА на территории страны. Статья позволит Польше потребовать официальных консультаций с союзниками по НАТО. Об этом сообщил Bild со ссылкой на источники.
Статья 4 Североатлантического договора предполагает, что страны-участницы НАТО могут проводить консультации, если какая-либо из них считает, что под угрозой находятся ее территориальная целостность, политическая независимость или безопасность. Bild пишет, что правительство Германии не советует Польше задействовать статью. По мнению властей ФРГ, она не должна применяться «слишком часто».
В ночь на 20 ноября на территории Польши были обнаружены обломки двух ракет и беспилотника, пострадавших нет. Польские власти утверждают, что упавшие снаряды — российские. Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что один из объектов — российская крылатая ракета X-101. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал нарушение воздушного пространства целенаправленной провокацией со стороны России.