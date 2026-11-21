Статья 4 Североатлантического договора предполагает, что страны-участницы НАТО могут проводить консультации, если какая-либо из них считает, что под угрозой находятся ее территориальная целостность, политическая независимость или безопасность. Bild пишет, что правительство Германии не советует Польше задействовать статью. По мнению властей ФРГ, она не должна применяться «слишком часто».