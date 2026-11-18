По данным Генпрокуратуры Польши, претензии к Богдану Свенчковскому связаны с периодом с 2016 по 2022 год, когда он занимал пост национального прокурора, а также с его работой в КС. Его подозревают в незаконном использовании материалов оперативного контроля и разглашении секретной информации по делу о системе слежки Pegasus, незаконном командировании прокуроров, превышении полномочий, а также в воспрепятствовании работе судей КС. Бартломея Соханьского также намерены привлечь к ответственности за воспрепятствование работе судей.