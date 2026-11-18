Судьи КС Польши лишили иммунитета и.о. председателя Богдана Свенчковского
Общее собрание судей Конституционного суда (КС) Польши отстранило от исполнения обязанностей председателя Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского. Судьи также лишили их неприкосновенности по запросу прокуратуры. Об этом сообщило Polska Agencja Prasowa .
Решение было принято 17 ноября на собрании, созванном судьей Анной Корвин-Петровской. Собрание дало согласие на привлечение господина Свенчковского к уголовной ответственности по четырем эпизодам, однако отклонило запрос на его задержание и временный арест. В отношении господина Соханьского также выдано разрешение на уголовное преследование.
«Конституционный суд принял решение. Теперь прокуратура может предъявлять обвинения. Никто не стоит выше закона»,— написал генпрокурор Вальдемар Журек в соцсети X.
По данным Генпрокуратуры Польши, претензии к Богдану Свенчковскому связаны с периодом с 2016 по 2022 год, когда он занимал пост национального прокурора, а также с его работой в КС. Его подозревают в незаконном использовании материалов оперативного контроля и разглашении секретной информации по делу о системе слежки Pegasus, незаконном командировании прокуроров, превышении полномочий, а также в воспрепятствовании работе судей КС. Бартломея Соханьского также намерены привлечь к ответственности за воспрепятствование работе судей.