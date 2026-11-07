Полиция нашла трех мертвых людей в доме устроившего стрельбу в Кракове

Onet со ссылкой на источники в Минобороны сообщала, что подозреваемый — бывший военный, однако позже глава ведомства Владислав Косиняк-Камыш опроверг эту информацию. «Этот человек не является и никогда не являлся военнослужащим Вооруженных сил Польши и никогда не имел никакого отношения к армии»,— написал он в X.