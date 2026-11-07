Полиция нашла трех мертвых людей в доме устроившего стрельбу в Кракове
В доме мужчины, который устроил стрельбу в центре Кракова, полицейские нашли трупы трех человек — двух женщин и мужчины, сообщила пресс-служба польской полиции. На месте проводятся следственные действия.
По данным Polsat News, тела, вероятно, принадлежат членам семьи нападавшего. Соседи в разговоре с журналистами описали его семью как самую обычную и спокойную, хотя и отметили, что сам молодой человек, который убил вчера шестерых человек, в последнее время вел себя странно и подозрительно.
Стрельба в Кракове произошла вчера днем. Гражданин Польши приехал на машине к рыночной площади Кракова и открыл огонь по прохожим. Шесть человек погибли, 15 человек получили ранения. Вооруженный человек был одет в военную форму и использовал винтовку армейского образца.
Onet со ссылкой на источники в Минобороны сообщала, что подозреваемый — бывший военный, однако позже глава ведомства Владислав Косиняк-Камыш опроверг эту информацию. «Этот человек не является и никогда не являлся военнослужащим Вооруженных сил Польши и никогда не имел никакого отношения к армии»,— написал он в X.