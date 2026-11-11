МИД России призвал воздержаться от поездок в Польшу
Министерство иностранных дел призвало россиян воздержаться от поездок в Польшу без крайней необходимости. По словам официального представителя Марии Захаровой, общественно-политическая обстановка в стране продолжает «деградировать».
Россиянам, которые уже находятся в Польше, госпожа Захарова напомнила о возможности обратиться в консульство в Варшаве. «В случае необходимости получения экстренной помощи, будь то консульская помощь, информационная какая-то поддержка, необходимо обратиться в посольство», — заявила Мария Захарова на брифинге. Связаться с диппредставительством можно также по телефону горячей линии, отметила она.
7 октября в центре Кракова произошел теракт. 24-летний Михал Оксиньский въехал на автомобиле на площадь и открыл стрельбу по прохожим. Шесть человек погибли, еще 16 пострадали. Среди раненых была гражданка России. По словам Марии Захаровой, с ее родственниками продолжают поддерживать связь. Состояние пострадавшей оценивается как стабильное. При задержании полицейские ранили Оксиньского, позднее он умер в больнице. При обыске у него дома были найдены тела его родителей и сестры.