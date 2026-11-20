В польском Люблине объявили воздушную тревогу
В польском Люблине утром 20 ноября включили сирены воздушной тревоги, сообщило Radio Lublin. Власти призвали жителей Люблинского и Подкарпатского воеводств укрыться в безопасных местах.
По данным радиостанции, сейчас польские военные проверяют информацию о возможном нарушении воздушного пространства страны неопознанными объектами. Для подтверждения этих сведений изучаются данные радиолокационных систем.
Из-за ударов по Украине польские военные привели в готовность средства ПВО. Аэропорт Жешува приостановил прием и отправку самолетов из-за действий военной авиации.