Посольство РФ сообщило о состоянии раненой при стрельбе в Кракове россиянки
Раненная при стрельбе на центральной площади в Кракове россиянка находится в стабильном состоянии. Об этом сообщило российское посольство в Варшаве.
Гражданка России была ранена 7 октября, когда мужчина открыл огонь по толпе прохожих из проезжавшего мимо автомобиля. Собеседник агентства в посольстве заявил, что других сведений о пострадавшей польские органы власти не предоставили.
Огонь по прохожим открыл гражданин Польши днем 7 октября. Он был одет в военную форму и использовал винтовку армейского образца. Погибли шесть человек, минимум 15 пострадали. Среди раненых есть граждане России, Великобритании, Австрии, Германии и Португалии, сообщили в польском МВД.