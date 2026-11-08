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Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Мир

Посольство РФ сообщило о состоянии раненой при стрельбе в Кракове россиянки

Раненная при стрельбе на центральной площади в Кракове россиянка находится в стабильном состоянии. Об этом сообщило российское посольство в Варшаве.
Гражданка России была ранена 7 октября, когда мужчина открыл огонь по толпе прохожих из проезжавшего мимо автомобиля. Собеседник агентства в посольстве заявил, что других сведений о пострадавшей польские органы власти не предоставили.

Что известно о стрельбе в центре Кракова

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Огонь по прохожим открыл гражданин Польши днем 7 октября. Он был одет в военную форму и использовал винтовку армейского образца. Погибли шесть человек, минимум 15 пострадали. Среди раненых есть граждане России, Великобритании, Австрии, Германии и Португалии, сообщили в польском МВД.
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